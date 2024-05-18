Життя після Резніковича. Столичний театр Лесі Українки анонсував десяток наступних прем'єр

Кашліков Кирило: На весну 2025 року планується дуже цікавий проєкт, але про нього — згодом. Маю надію, що всі творчі плани нам вдасться реалізувати

Театр, який позбувся старого проросійського керівника і назви «русдрама», готує нові гучні постановки

Станом на сьогодні в роботі Національного театру ім. Лесі Українки десять нових вистав, а найближча прем’єра основної сцени – комедія «Блискуча ідея» Максима Нікітіна. Про це в інтерв'ю Zn.ua розповів генеральний директор-художній керівник театру Кирило Кашліков.

За його словами, до кінця сезону на Новій сцені заплановано дві премʼєри: «Полковник і птахи» (режисер – Андріус Дарела) та «Палаючи у пітьмі» (режисер – Олексій Лісовець). А новий сезон буде відкрито виставою «Острів скарбів» (режисерка – Ольга Гаврилюк). Кашліков виразив сподівання, що вистава стане блокбастером.

«Далі… хочеться зберегти інтригу, скажу тільки, що ставитиме цю виставу наш актор із режисерським досвідом Олександр Кобзар. Уже готується декорація, є робоча назва вистави. Я відчуваю, що це буде глибока історія, навіть сага, яка точно зацікавить наших глядачів», – поділився керівник театру.

Також режисер повідомив, що у листопаді планується випуск «Поромника». Він назвав цю виставку «великою подорожжю лабіринтами людських душ».

«Прем’єра «Поромника» була запланована на квітень 2022 року, але… Гадаю, сьогодні в «Поромнику» виникли нові сенси, а деякі тексти сприйматимуться геть інакше», – додав Кашліков.

Очільник театру зокрема розповів про нові копродукції з іноземними режисерами. До прикладу, буде копродукція з іспанським режисером Ігнасіо Гарсіа «Сон розуму» Антоніо Вальєхо.

«Пʼєса про останній період життя Франциско Гої. Це має бути дуже потужна та стильна вистава. Сценограф цього проєкту – видатна художниця Марія Левитська», – заявив Кашліков. Також відбудеться копродукція з польським режисером Радеком Степінєм – вистава «Благальниці» за Евріпідом.

Наразі у роботі перебувають вистави за творами Освальда Заградника, Теннессі Вільямса, Василя Стефаника. А на весну 2025 року, за словами Кирила Кашлікова, планується дуже цікавий проєкт, про який стане відомо згодом.

Нагадаємо, через російську агресію проти України в кінці лютого 2022 року колектив вирішив прибрати з назви Національного театру ім. Лесі Українки слова «російської драми». Із липня 2022 року всі вистави театру перекладені й демонструються українською мовою.

Також стало відомо, що Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки відмовляється від усіх вистав ексгенерального директора-художнього керівника театру Михайла Резніковича, який два роки тому втік з країни. Про це «Главкому» повідомив в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

До слова, ексгенеральний директор-художній керівник Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки, Герой України Михайло Резнікович дав інтерв'ю пропагандистському YouTube каналу «БелРос». Режисер пожалівся на начебто знищення російської культури в Україні, а також похвалився тим, що має нагороду від диктатора Володимира Путіна.