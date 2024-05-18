Головна Країна Культура
search button user button menu button

Життя після Резніковича. Столичний театр Лесі Українки анонсував десяток наступних прем'єр

Катерина Іванова
glavcom.ua
Життя після Резніковича. Столичний театр Лесі Українки анонсував десяток наступних прем'єр
Кашліков Кирило: На весну 2025 року планується дуже цікавий проєкт, але про нього — згодом. Маю надію, що всі творчі плани нам вдасться реалізувати
фото: Михайло Тітаренко

Театр, який позбувся старого проросійського керівника і назви «русдрама», готує нові гучні постановки

Станом на сьогодні в роботі Національного театру ім. Лесі Українки десять нових вистав, а найближча прем’єра основної сцени – комедія «Блискуча ідея» Максима Нікітіна. Про це в інтерв'ю Zn.ua розповів генеральний директор-художній керівник театру Кирило Кашліков.

За його словами, до кінця сезону на Новій сцені заплановано дві премʼєри: «Полковник і птахи» (режисер – Андріус Дарела) та «Палаючи у пітьмі» (режисер – Олексій Лісовець). А новий сезон буде відкрито виставою «Острів скарбів» (режисерка – Ольга Гаврилюк). Кашліков виразив сподівання, що вистава стане блокбастером.

«Далі… хочеться зберегти інтригу, скажу тільки, що ставитиме цю виставу наш актор із режисерським досвідом Олександр Кобзар. Уже готується декорація, є робоча назва вистави. Я відчуваю, що це буде глибока історія, навіть сага, яка точно зацікавить наших глядачів», – поділився керівник театру.

Також режисер повідомив, що у листопаді планується випуск «Поромника». Він назвав цю виставку «великою подорожжю лабіринтами людських душ».

«Прем’єра «Поромника» була запланована на квітень 2022 року, але… Гадаю, сьогодні в «Поромнику» виникли нові сенси, а деякі тексти сприйматимуться геть інакше», – додав Кашліков.

Очільник театру зокрема розповів про нові копродукції з іноземними режисерами. До прикладу, буде копродукція з іспанським режисером Ігнасіо Гарсіа «Сон розуму» Антоніо Вальєхо.

«Пʼєса про останній період життя Франциско Гої. Це має бути дуже потужна та стильна вистава. Сценограф цього проєкту – видатна художниця Марія Левитська», – заявив Кашліков. Також відбудеться копродукція з польським режисером Радеком Степінєм – вистава «Благальниці» за Евріпідом.

Наразі у роботі перебувають вистави за творами Освальда Заградника, Теннессі Вільямса, Василя Стефаника. А на весну 2025 року, за словами Кирила Кашлікова, планується дуже цікавий проєкт, про який стане відомо згодом.

Нагадаємо, через російську агресію проти України в кінці лютого 2022 року колектив вирішив прибрати з назви Національного театру ім. Лесі Українки слова «російської драми». Із липня 2022 року всі вистави театру перекладені й демонструються українською мовою.

Також стало відомо, що Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки відмовляється від усіх вистав ексгенерального директора-художнього керівника театру Михайла Резніковича, який два роки тому втік з країни. Про це «Главкому» повідомив в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

До слова, ексгенеральний директор-художній керівник Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки, Герой України Михайло Резнікович дав інтерв'ю пропагандистському YouTube каналу «БелРос». Режисер пожалівся на начебто знищення російської культури в Україні, а також похвалився тим, що має нагороду від диктатора Володимира Путіна. 

Читайте також:

Теги: вистава театр Герой України актор птахи Кирило Кашліков YouTube Михайло Резнікович полковник історія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Має зʼявитися повага до минулих жертв і ще більше відповідальності за майбутнє»
Ми маємо сприймати цю війну в історичному контексті. І ось чому
13 травня, 10:59
Олександр Алфьоров розбив найбільш розповсюджені міфи роспропаганди
9 Травня. П’ять наївних запитань до історика Історія
8 травня, 21:00
Олександр Терен готовий до реаліті «Холостяк»
Новим «холостяком» стане військовий, який втратив обидві ноги – ЗМІ
20 квiтня, 20:29
Чоловік 15 років працював у Театрі на Подолі
Після важкого поранення на фронті боровся за життя три місяці. Згадаймо актора Василя Кухарського
26 квiтня, 09:00
За прикметами цього дня судили, якою буде погода і літо: є роса вранці – чекай гарну погоду, а якщо ні – буде дощ
3 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 травня, 00:01
Документи, які були видані до набрання чинності закону про мобілізацію, залишаються чинними
Для військовозобов'язаних запровадять новий документ: Генштабі повідомив деталі
4 травня, 14:06
Бойко отримав звання Героя у 2004 році від Леоніда Кучми за «визначні особисті заслуги перед Українською державою у розвитку паливно-енергетичного комплексу»
Соратник нардепа Бойка пояснив, чому РНБО не може відібрати у нього звання Героя України
13 травня, 15:33
Видавець уже пройшов медичну комісію і отримав необхідні для служби документи
Відомий український видавець мобілізувався до ЗСУ
Вчора, 03:51
День вишиванки припадає на третій четвер травня
16 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 травня, 00:01

Культура

Життя після Резніковича. Столичний театр Лесі Українки анонсував десяток наступних прем'єр
Життя після Резніковича. Столичний театр Лесі Українки анонсував десяток наступних прем'єр
Британська розвідка: росіяни нищать культурну спадщину України
Британська розвідка: росіяни нищать культурну спадщину України
Українську делегацію на Євробаченні оштрафували за футболки? Суспільне мовлення спростувало
Українську делегацію на Євробаченні оштрафували за футболки? Суспільне мовлення спростувало
Письменниця Софія Андрухович стала лауреаткою престижної премії
Письменниця Софія Андрухович стала лауреаткою престижної премії
Євробачення 2024. Від кого Україна отримала найвищий бал (список)
Євробачення 2024. Від кого Україна отримала найвищий бал (список)
Держкіно призначило нового очільника кіностудії Довженка
Держкіно призначило нового очільника кіностудії Довженка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
103K
Топінамбур для Китаю: як Сі Цзіньпін елегантно поставив Путіна на місце
40K
Мобілізація в Україні 2024: відстрочка, бронювання та покарання
17K
«Я не є чиїмось ротом». Безугла прокоментувала зв'язки з Єрмаком
14K
Світло буде! Але за новою ціною
11K
Останній день перед новою мобілізацією. Прикордонна служба пояснила черги на кордоні
9342
Мирні переговори восени. Це буде зрада чи перемога?

Новини

Атака на Харків та Одесу. Відновлення консульських послуг для чоловіків. Головне за 17 травня
Вчора, 21:23
Повертатись чи ні? Відбулася прем’єра документального фільму про біженців та демографічну ситуацію в Україні
Вчора, 19:29
Бізнес просить НБУ переглянути умови та ліміти зі сплати дивідендів та старих боргах – ЕВА
Вчора, 17:15
Усик подякував ветеранам за підтримку в Ер-Ріаді
Вчора, 16:50
Фронтовик із «Запоріжсталі» пояснив, яка допомога потрібна вереранам
Вчора, 14:20
Україна має отримати заморожені $300 млрд без перемовин з Росією – експерт
Вчора, 14:03

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua