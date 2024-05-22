Мінкульт хоче позбавити екскерівника театру Лесі Українки Резніковича звання академіка

З перших днів втечі з України Резнікович став транслювати свою антиукраїнську позицію

Мінкульт звернувся до Національної академії мистецтв з вимогою позбавити Резніковича звання академіка

Міністерство культури та інформаційної політики вимагає позбавити колишнього керівника Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки Михайла Резніковича звання академіка Національної академії мистецтв України. Про це повідомляє пресслужба відомства.

«Михайло Резнікович – колишній генеральний директор-художній керівник Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки. Після не тривалого перебування в Києві на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році він залишив територію України та почав співпрацювати з державними інституціями країни-агресора. З відкритих джерел МКІП стало відомо, що нині Резнікович викладає в російському інституті театрального мистецтва», – ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Серед іншого, зазначається, що з перших днів втечі з України Резнікович став транслювати свою антиукраїнську позицію через російські пропагандистські медіа.

Зокрема, в інтерв'ю одному з ютуб-каналів він поширив брехливі наративи про знищення українцями російської мови та культури і про братерство українського та російського народів.

«Свого часу Михайло Резнікович отримав низку державних нагород. Крім звань Герой України, народний артист України, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка, він також є академіком-засновником Національної академії мистецтв України», – додала пресслужба відомства.

З огляду на це Мінкультури звернулося до Національної академії мистецтв з вимогою позбавити Резніковича звання академіка.

Нагадаємо, місяць тому Герой України Михайло Резнікович дав інтерв'ю пропагандистському YouTube каналу «БелРос». Режисер пожалівся на начебто знищення російської культури в Україні, наголосив, що люди в Україні та люди в Росії «близькі у всіх відношеннях», а також похвалився тим, що має нагороду від диктатора Володимира Путіна.

При цьому колеги Резніковича, які третій рік потерпають від ракетних обстрілів та боронять країну, не почули жодного слова на їх захист. Натомість екскерівник погоджувався із закидами пропагандиста про виправданість так званої воєнної спецоперації Путіна. Після цього інтерв'ю у театрі відмовилися від усіх вистав одіозного режисера, а з сайту театру зникли всі згадки про Резніковича.

До слова, Резнікович затято критикує діяльність театру без нього і заявляв про необхідність повернення російської мови на сцену. Водночас, столичний театр Лесі Українки анонсував десяток наступних прем'єр і готує нові гучні постановки.

Згодом стало відомо, що Михайло Резнікович став викладачем в Російському інституті театрального мистецтва.