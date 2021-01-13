Українці, що використовують електроенергію для опалення, отримають субсидії

В Україні 3,1 млн домогосподарств отримують субсидії для оплати комунальних послуг

Кабінет міністрів спрямує субсидії українцям, що використовують електроенергію для опалення. Відповідне доручення глава Кабміну Денис Шмигаль дав Міністерству соціальної політики та Міністерству фінансів.

Про це він сказав під час засідання уряду.

«З огляду на те, що було встановлено єдиний тариф на електроенергію з 1 січня, доручаю Міністерству соціальної політики та Міністерству фінансів спрямувати механізм субсидіювання, який допоможе людям, які використовують електроенергію для опалення своїх домівок», – зазначив Шмигаль.

Глава Кабміну підкреслив, що через збільшення тарифів у січні зростуть і субсидійні виплати для людей.

«В Україні 3,1 млн домогосподарств отримують субсидії для оплати комунальних послуг, середній розмір 1 600 гривень», — зазначив прем’єр.

Він додав, що уряд значно спростив доступ до отримання таких субсидій. Зараз заяву можна подати у місцевій громаді, поштою або онлайн на офіційному сайті або у додатку «Дія».

Нагадаємо, 1 січня постанова КМУ про скасування пільгового тарифу перші 100 кВт на рівні 90 копійок набрала чинності. Нові тарифи на електроенергію для населення діятимуть до 31 березня 2021 року.





