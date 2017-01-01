Кабмін наступного року очікує зростання реальної зарплати на рівні 9,6%
- Сьогодні, 19:23
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Зарплата зростатиме в 2018 році
Фото: Korrespondent.net
За інформацією прес-служби КМУ, рівень безробіття у 2018 році згідно з прогнозом знизиться до 9,1%
В Україні у 2018 році очкується зростання реальної заробітної плати на рівні 9,6%, передає прес-служба Кабінету міністрів України.
«Очікується, що зростання реальної заробітної плати у 2018 році становитиме 9,6%», — йдеться у повідомленні уряду.
При цьому, за інформацією прес-служби КМУ, рівень безробіття у 2018 році згідно з прогнозом знизиться до 9,1%, у 2019 році — 8,9% та у 2020 році — 8,5%.
Нагадаємо, сьогодні Кабінет міністрів України схвалив доопрацьований з коаліцією проект Державного бюджету на 2018 рік і направив його на ухвалення у другому читанні у Верховній Раді.
Також на субсидії наступного року уряд виділить 64,3 млрд грн.