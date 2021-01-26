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    Наука та освіта

    ЗНО-2021: реєстрація на іспити розпочнеться 1 лютого

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    <p>Результати тестів будуть розміщені на інформаційних сторінках учасників ЗНО до 30 червня</p> - ЗНО-2021: реєстрація на іспити розпочнеться 1 лютого

    Результати тестів будуть розміщені на інформаційних сторінках учасників ЗНО до 30 червня

    Фото: ua.depositphotos.com

    Міносвіти оприлюднив графік проведення ЗНО у цьому році

    Реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання 2021 року розпочнеться 1 лютого і триватиме до 5 березня.

    До 30 квітня 2021 року зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де будуть зазначені час і місце проведення тестувань.

    Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться за таким графіком:

    • 21 травня – хімія;
    • 24 травня – іспанська, німецька, французька мови;
    • 25 травня – англійська мова;
    • 28 травня – математика, математика (завдання рівня стандарту);
    • 1 червня – українська мова, українська мова і література;
    • 4 червня – історія України;
    • 7 червня – фізика;
    • 10 червня – біологія;
    • 15 червня – географія.

    Результати будуть розміщені на інформаційних сторінках учасників ЗНО до 30 червня.

    Участь в основній сесії ЗНО є безкоштовною. Кожен учасник має право скласти тести не більш як із 5-ти навчальних предметів.

    Також наразі Міносвіти розглядає три варіанти проведення ЗНО-2021«Розроблено декілька варіантів його проведення: або в повноформатному режимі, або як державна підсумкова атестація у формі ЗНО, або як ДПА в закладах освіти (за вибором здобувача освіти). Це варіанти, які можуть бути схвалені з урахуванням епідемічної ситуації в Україні. Доцільність імплементації одного з них буде розглядатися в березні на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій», – повідомив напередодні очільник МОН.

    Раніше мовний омбудсмен сказав, коли українська стане обов’язковою мовою ЗНО.

    Теги: ЗНО-2021 історія освіта література атестація українська мова навчання реєстрація
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