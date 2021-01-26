ЗНО-2021: реєстрація на іспити розпочнеться 1 лютого
Результати тестів будуть розміщені на інформаційних сторінках учасників ЗНО до 30 червня
Міносвіти оприлюднив графік проведення ЗНО у цьому році
Реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання 2021 року розпочнеться 1 лютого і триватиме до 5 березня.
До 30 квітня 2021 року зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де будуть зазначені час і місце проведення тестувань.
Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться за таким графіком:
- 21 травня – хімія;
- 24 травня – іспанська, німецька, французька мови;
- 25 травня – англійська мова;
- 28 травня – математика, математика (завдання рівня стандарту);
- 1 червня – українська мова, українська мова і література;
- 4 червня – історія України;
- 7 червня – фізика;
- 10 червня – біологія;
- 15 червня – географія.
Результати будуть розміщені на інформаційних сторінках учасників ЗНО до 30 червня.
Участь в основній сесії ЗНО є безкоштовною. Кожен учасник має право скласти тести не більш як із 5-ти навчальних предметів.
Також наразі Міносвіти розглядає три варіанти проведення ЗНО-2021. «Розроблено декілька варіантів його проведення: або в повноформатному режимі, або як державна підсумкова атестація у формі ЗНО, або як ДПА в закладах освіти (за вибором здобувача освіти). Це варіанти, які можуть бути схвалені з урахуванням епідемічної ситуації в Україні. Доцільність імплементації одного з них буде розглядатися в березні на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій», – повідомив напередодні очільник МОН.
Раніше мовний омбудсмен сказав, коли українська стане обов’язковою мовою ЗНО.