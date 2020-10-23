Кабмін передбачив 2,8 млрд грн на підготовку спортсменів до Олімпійських ігор



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Йдеться про підготовку спортсменів до літніх Олімпійських ігор, Паралімпійських, Дефлімпійських ігор та до зимових ігор 2022 року

За словами міністра, серед основних завдань – забезпечити організацію навчально-тренувальних зборів українських команд

Кабінет міністрів передбачив 2,8 млрд гривень з держбюджету на підготовку українських спортсменів до Олімпійських ігор. Про це повідомив міністра молоді та спорту Вадим Гутцайт на зустрічі в Маріуполі, передає пресслужба Кабміну.

Сума передбачена на наступний рік. Йдеться про підготовку спортсменів до літніх Олімпійських ігор, Паралімпійських, Дефлімпійських ігор та до зимових ігор 2022 року.

За словами міністра, серед основних завдань – забезпечити організацію навчально-тренувальних зборів українських команд і оплатити витрати на змагання. Окрема стаття – винагороди спортсменам-переможцям та їх тренерам.

Нагадаємо, що 30 березня Міжнародні олімпійський і паралімпійський комітети, уряди Японії та Токіо вибрали нові дати проведення ігор – з 23 липня по 8 серпня 2021 року. Пізніше віцепрезидент Міжнародного олімпійського комітету заявив, що Олімпійські ігри в Токіо пройдуть незважаючи на ситуацію з пандемією.

У липні в Офісі президента заявили, що Україна планує брати участь в конкурсі на проведення Олімпійських ігор у 2028 році чи у 2030 році.

До слова, МОК узгодила план проведення Олімпіади в Токіо в умовах пандемії.

Додамо, Олімпіада в Токіо повинна була пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року. Через пандемію коронавірусної інфекції змагання були перенесені на рік і відбудуться в період з 23 липня по 8 серпня 2021 року.