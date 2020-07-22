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    Оргкомітет Олімпіади в Токіо припустив, що в 2021 році Ігри теж не відбудуться

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    Олімпіада в Токіо стає усе менш імовірною - Оргкомітет Олімпіади в Токіо припустив, що в 2021 році Ігри теж не відбудуться
    Олімпіада в Токіо стає усе менш імовірною
    Світлина - Tokyo 2020

    66% японців вважають, що Олімпіаду треба відкласти або скасувати

    За словами голови оргкомітету літніх Олімпійських ігор в Токіо Есіро Морі, не виключено, що Ігри не відбудуться і в 2021 році, якщо пандемія коронавірусу унеможливить проведення змагань з глядачами на трибунах. Нагадаємо, спочатку Олімпіада була запланована на період з 24 липня по 9 серпня 2020 року, але через пандемію коронавірусу її перенесли на літо 2021 року.

    «Якщо трапиться так, що можливо тільки таке [проведення Ігор без глядачів], то доведеться думати. В цьому випадку, можливо, постане питання про скасування», - наводить слова Мори NHK.

    Повідомляється, що 66% опитаних жителів Японії вважають, що Олімпіаду потрібно відкласти (35%) або зовсім скасувати (31%), і тільки 26% виступають за проведення Ігор в призначений час: з 23 липня 2021 року.

     Читайте також: Шестеро учасників олімпійської кваліфікації з боксу підхопили коронавірус
    Японія Олімпіада-2020 коронавірус
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