Оргкомітет Олімпіади в Токіо припустив, що в 2021 році Ігри теж не відбудуться



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олімпіада в Токіо стає усе менш імовірною Світлина - Tokyo 2020

66% японців вважають, що Олімпіаду треба відкласти або скасувати

За словами голови оргкомітету літніх Олімпійських ігор в Токіо Есіро Морі, не виключено, що Ігри не відбудуться і в 2021 році, якщо пандемія коронавірусу унеможливить проведення змагань з глядачами на трибунах. Нагадаємо, спочатку Олімпіада була запланована на період з 24 липня по 9 серпня 2020 року, але через пандемію коронавірусу її перенесли на літо 2021 року.

«Якщо трапиться так, що можливо тільки таке [проведення Ігор без глядачів], то доведеться думати. В цьому випадку, можливо, постане питання про скасування», - наводить слова Мори NHK.

Повідомляється, що 66% опитаних жителів Японії вважають, що Олімпіаду потрібно відкласти (35%) або зовсім скасувати (31%), і тільки 26% виступають за проведення Ігор в призначений час: з 23 липня 2021 року.

Читайте також: Шестеро учасників олімпійської кваліфікації з боксу підхопили коронавірус