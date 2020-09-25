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    МОК узгодила план проведення Олімпіади в Токіо в умовах пандемії

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    Прапор Олімпійських ігор&nbsp; - МОК узгодила план проведення Олімпіади в Токіо в умовах пандемії
    Прапор Олімпійських ігор 
    Світлина - сайт МОКу

    Олімпійські ігри в Токіо мають пройти наступного року

    Координаційна комісія Міжнародного олімпійського комітету (МОК) у співпраці із оргкомітетом літніх Олімпійських ігор в Токіо прийняли ряд заходів задля успішного проведення Ігор в умовах пандемії коронавірусу.

    Було розроблено понад 50 заходів, спрямованих на максимальну економію витрат і підвищення ефективності проведення Ігор.

    Початкові заходи передбачають скорочення персоналу, задіяного в забезпеченні змагань, оптимізацію послуг по пересуванню, а також контроль активності глядачів під час проведення змагань.

    До вашої уваги заходи профілактики коронавірусної інфекції, які будуть згруповані у сім блоків:

    • обмеження пересування
    • соціальне дистанціювання
    • використання засобів індивідуального захисту;
    • контроль над продовольчими товарами
    • тестування і виявлення нових випадків зараження
    • інформаційне оповіщення про нові випадки
    • вакцинація.

    У своєму вступному слові до учасників зустрічі президент МОК Томас Бах визнав видатний прогрес, досягнутий Токіо-2020 року, зміцнивши свою впевненість в тому, що Олімпійські ігри в наступному році будуть підготовленими ще краще.

    Він також підкреслив, що в найближчі місяці від всіх учасників буде необхідна гнучкість і творчий підхід, оскільки організатори Токіо проводять Ігри після світової коронавірусної проблеми. При цьому президент МОК висловив подяку всім зацікавленим сторонам, які повністю підтримують передбачені заходи.

    Додамо, Ігри в Токіо відбудуться в період з 23 липня по 8 серпня 2021 року.

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    Джерело: сайт МОКу

    Томас Бах МОК вакцинація Олімпіада-2020 коронавірус
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