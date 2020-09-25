МОК узгодила план проведення Олімпіади в Токіо в умовах пандемії
Олімпійські ігри в Токіо мають пройти наступного року
Координаційна комісія Міжнародного олімпійського комітету (МОК) у співпраці із оргкомітетом літніх Олімпійських ігор в Токіо прийняли ряд заходів задля успішного проведення Ігор в умовах пандемії коронавірусу.
Було розроблено понад 50 заходів, спрямованих на максимальну економію витрат і підвищення ефективності проведення Ігор.
Початкові заходи передбачають скорочення персоналу, задіяного в забезпеченні змагань, оптимізацію послуг по пересуванню, а також контроль активності глядачів під час проведення змагань.
До вашої уваги заходи профілактики коронавірусної інфекції, які будуть згруповані у сім блоків:
- обмеження пересування
- соціальне дистанціювання
- використання засобів індивідуального захисту;
- контроль над продовольчими товарами
- тестування і виявлення нових випадків зараження
- інформаційне оповіщення про нові випадки
- вакцинація.
У своєму вступному слові до учасників зустрічі президент МОК Томас Бах визнав видатний прогрес, досягнутий Токіо-2020 року, зміцнивши свою впевненість в тому, що Олімпійські ігри в наступному році будуть підготовленими ще краще.
Він також підкреслив, що в найближчі місяці від всіх учасників буде необхідна гнучкість і творчий підхід, оскільки організатори Токіо проводять Ігри після світової коронавірусної проблеми. При цьому президент МОК висловив подяку всім зацікавленим сторонам, які повністю підтримують передбачені заходи.
Додамо, Ігри в Токіо відбудуться в період з 23 липня по 8 серпня 2021 року.
Джерело: сайт МОКу