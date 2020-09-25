МОК узгодила план проведення Олімпіади в Токіо в умовах пандемії



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Прапор Олімпійських ігор Світлина - сайт МОКу

Олімпійські ігри в Токіо мають пройти наступного року

Координаційна комісія Міжнародного олімпійського комітету (МОК) у співпраці із оргкомітетом літніх Олімпійських ігор в Токіо прийняли ряд заходів задля успішного проведення Ігор в умовах пандемії коронавірусу.

Було розроблено понад 50 заходів, спрямованих на максимальну економію витрат і підвищення ефективності проведення Ігор.

Початкові заходи передбачають скорочення персоналу, задіяного в забезпеченні змагань, оптимізацію послуг по пересуванню, а також контроль активності глядачів під час проведення змагань.

До вашої уваги заходи профілактики коронавірусної інфекції, які будуть згруповані у сім блоків:

обмеження пересування

соціальне дистанціювання

використання засобів індивідуального захисту;

контроль над продовольчими товарами

тестування і виявлення нових випадків зараження

інформаційне оповіщення про нові випадки

вакцинація.

У своєму вступному слові до учасників зустрічі президент МОК Томас Бах визнав видатний прогрес, досягнутий Токіо-2020 року, зміцнивши свою впевненість в тому, що Олімпійські ігри в наступному році будуть підготовленими ще краще.

Він також підкреслив, що в найближчі місяці від всіх учасників буде необхідна гнучкість і творчий підхід, оскільки організатори Токіо проводять Ігри після світової коронавірусної проблеми. При цьому президент МОК висловив подяку всім зацікавленим сторонам, які повністю підтримують передбачені заходи.

Додамо, Ігри в Токіо відбудуться в період з 23 липня по 8 серпня 2021 року.

Джерело: сайт МОКу