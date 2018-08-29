Кабмін перегляне перелік заборонених до ввезення в Україну російських товарів



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Відповідний проект постанови міститься у порядку денному засідання уряду на 29 серпня

Кабінет міністр планує змінити перелік заборонених до ввезення на територію України товарів, що походять з Російської Федерації. Відповідний проект постанови міститься у порядку денному засідання уряду, яке відбудеться 29 серпня.

Також своєю постановою Кабмін хоче змінити перелік суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, які можуть експортувати товари військового призначення власного виробництва та імпортувати товари військового призначення для використання їх у власному виробництві.

Сьогодні уряд має ухвалити рішення й про реалізацію експериментального проекту у сфері примусового виконання рішень, а також затвердити Порядок проведення Держаудитслужбою, її міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту державних (регіональних) цільових програм.

Крім того, міністри змінять План використання радіочастотного ресурсу України та Порядок організації виїзду дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення.

На засіданні уряд також збирається затвердити план заходів на 2018-2021 роки щодо реалізації Стратегії державної міграційної політики України на період до 2025 року і перелік земельних ділянок державної власності, що не належать до земель оборони, на яких планується будівництво житла для військовослужбовців Служби безпеки та членів їх сімей.

Урядовці також хочуть схвалити проект закону «Про приєднання до Угоди про розвиток мультимодальних перевезень ТРАСЕКА».

Нагадаємо, у Національному банку України заявили, що імпорт товарів з Росії за 2017 рік збільшився на 40%. Російський імпорт зростав за рахунок нафтопродуктів, вугілля і добрив.

Джерело: УНН