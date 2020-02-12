Уряд створив Боргове агентство для управління держборгом



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За словами Олексія Гончарука, тільки за 2019 рік успішна реалізація Середньострокової стратегії управління держборгом дозволила заощадити близько 19 млрд гривень

Кабмін намагається скоротити витрати на обслуговування держборгу

Кабінет міністрів України створив Боргове агентство для ефективного управління державним боргом. Про цейдеться у повідомленні на Telegram прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

За його словами, тільки за 2019 рік успішна реалізація Середньострокової стратегії управління держборгом дозволила заощадити близько 19 млрд гривень на обслуговування державного боргу.

«Ще кращих результатів очікуємо завдяки запуску Боргового агентства, яке буде максимально оперативно та ефективно застосовувати інструменти для управління державним боргом», - зазначив Гончарук.

Він також зазначив, що Боргове агентство є умовою виконання Плану дій уряду по скороченню витрат платників податків на обслуговування боргів. Схожа модель успішно працює в Австрії, Бельгії, Нідерландах, Німеччині та Швеції.