Кабмін погодив відкриття аеропорту «Житомир» для міжнародних рейсів

Уряд постановив відкрити міжнародний пункт пропуску через державний кордон в аеропорту «Житомир

Кабінет міністрів України погодив відкриття міжнародного пункту пропуску в аеропорту «Житомир».

Так, 30 червня Кабмін ухвалив проєкт розпорядження щодо аеропорту «Житомир» для міжнародних авіарейсів під час засідання.

Відповідно до документу, Кабмін постановив відкрити міжнародний пункт пропуску через державний кордон в аеропорту «Житомир» для вантажного і пасажирського повітряного сполучення.

Зазначається, що пункт пропуску працюватиме цілодобово.

У пояснювальній записці до проєкту постанови йдеться, що наразі аеропорт «Житомир» є дієздатним підприємством, яке може забезпечувати посадку, зліт, стоянку і обслуговування повітряних суден, пасажирів і вантажів.

Зазначимо, засідання Кабміну 30 червня проходить у синьо-жовтих кольорах. Весь склад уряду в футболках збірної.

Нардеп Олександр Дубінський прокоментував фото з Шмигалем, який прийшов на засідання уряду у футболці збірної України з футболу та назвав його «шісткою».

До слова, аеропорт «Київ» розшириться: міськрада виділяє землю.

Також Рада закликала Зеленського підтримати відкриття аеропорту в прифронтовому місті.