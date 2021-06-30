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    Кабмін погодив відкриття аеропорту «Житомир» для міжнародних рейсів

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    Аеропорт у Житомирі - Кабмін погодив відкриття аеропорту «Житомир» для міжнародних рейсів

    Аеропорт у Житомирі

    Фото: cfts.org.ua

    Уряд постановив відкрити міжнародний пункт пропуску через державний кордон в аеропорту «Житомир

    Кабінет міністрів України погодив відкриття міжнародного пункту пропуску в аеропорту «Житомир».

    Так, 30 червня Кабмін ухвалив проєкт розпорядження щодо аеропорту «Житомир» для міжнародних авіарейсів під час засідання.

    Відповідно до документу, Кабмін постановив відкрити міжнародний пункт пропуску через державний кордон в аеропорту «Житомир» для вантажного і пасажирського повітряного сполучення.

    Зазначається, що пункт пропуску працюватиме цілодобово.

    У пояснювальній записці до проєкту постанови йдеться, що наразі аеропорт «Житомир» є дієздатним підприємством, яке може забезпечувати посадку, зліт, стоянку і обслуговування повітряних суден, пасажирів і вантажів.

    Зазначимо, засідання Кабміну 30 червня проходить у синьо-жовтих кольорах. Весь склад уряду в футболках збірної.

    Нардеп Олександр Дубінський прокоментував фото з Шмигалем, який прийшов на засідання уряду у футболці збірної України з футболу та назвав його «шісткою».

    До слова, аеропорт «Київ» розшириться: міськрада виділяє землю.

    Також Рада закликала Зеленського підтримати відкриття аеропорту в прифронтовому місті.

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    Теги: Кабмін аеропорт авіаперевезення Житомир уряд кордон
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    Кабмін погодив відкриття аеропорту «Житомир» для міжнародних рейсів