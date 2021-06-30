Перемога Збірної України. Засідання Кабміну проходить у синьо-жовтих кольорах (фото)

Кабінет міністрів підтримав українських футболістів, які перемогли збірну Швеції з рахунком 2:1

Засідання Кабміну 30 червня проходить у синьо-жовтих кольорах. Весь склад уряду в футболках Збірної. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко на своїй сторінці у Facebook.

У жовто-блакитну спортивну футболку одягнений і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Скріншот фото: відео Кабмін

Нагадаємо, Збірна України забезпечила собі путівку до чвертьфіналу чемпіонату Європи-2020, перемігши збірну Швеції з рахунком 2:1. Команда Андрія Шевченка вигравала під час зустрічі, потім дозволила суперникам зрівняти рахунок, але на останній хвилині зуміла вирвати перемогу.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на перемогу збірної України.

За напруженою грою уважно спостерігали усі футбольні фанати, серед яких чимало українських політиків та знаменитостей. Після тріумфальної перемоги українців мережа просто вибухнула емоційними коментарями та щирою радістю.

Читайте також: Нападник збірної України перевершив досягнення легендарного Платіні