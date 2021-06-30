Нардеп Дубінський назвав прем'єра «шісткою»

Нардеп прокоментував фото з Денисом Шмигалем, який прийшов на засідання уряду у футболці збірної України з футболу

Олександр Дубінський неодноразово критикував Шмигаля, звинувачуючи його, зокрема, у «покриванні корупції»

Народний депутат України Олександр Дубінський, якого цього року виключили з фракції «Слуга народу» назвав прем’єр-міністра Дениса Шмигаля «шісткою».

Таким чином нардеп прокоментував фото з Шмигалем, який прийшов на засідання уряду у футболці збірної України з футболу.

«На цьому фото гармонічне все, окрім номеру. має бути шістка», – написав Дубінський у Facebook.

Зазначимо, засідання Кабміну 30 червня проходить у синьо-жовтих кольорах. Весь склад уряду в футболках збірної.

Як відомо, Дубінський неодноразово критикував Шмигаля, звинувачуючи його, зокрема, у «покриванні корупції».

Нагадаємо, народного депутата Олександра Дубінського у лютому офіційно виключили із фракції «Слуга народу».

Ще 11 січня він потрапив до санкційного списку Мінфіну США. Американська влада пояснила, що він був частиною російської мережі зовнішнього впливу.