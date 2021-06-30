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    Нардеп Дубінський назвав прем'єра «шісткою»

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    Нардеп прокоментував фото з Денисом Шмигалем, який прийшов на засідання уряду у футболці збірної України з футболу - Нардеп Дубінський назвав прем'єра «шісткою»
    Нардеп прокоментував фото з Денисом Шмигалем, який прийшов на засідання уряду у футболці збірної України з футболу
    Скріншот із засідання уряду

    Олександр Дубінський неодноразово критикував Шмигаля, звинувачуючи його, зокрема, у «покриванні корупції»

    Народний депутат України Олександр Дубінський, якого цього року виключили з фракції «Слуга народу» назвав прем’єр-міністра Дениса Шмигаля «шісткою».

    Таким чином нардеп прокоментував фото з Шмигалем, який прийшов на засідання уряду у футболці збірної України з футболу.

    «На цьому фото гармонічне все, окрім номеру. має бути шістка», – написав Дубінський у Facebook.

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    Зазначимо, засідання Кабміну 30 червня проходить у синьо-жовтих кольорах. Весь склад уряду в футболках збірної.

    Як відомо, Дубінський неодноразово критикував Шмигаля, звинувачуючи його, зокрема, у «покриванні корупції».

    Нагадаємо, народного депутата Олександра Дубінського у лютому офіційно виключили із фракції «Слуга народу».

    Ще 11 січня він потрапив до санкційного списку Мінфіну США. Американська влада пояснила, що він був частиною російської мережі зовнішнього впливу.

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    Теги: депутат партія Слуга народу уряд Олександр Дубінський Денис Шмигаль
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    Нардеп Дубінський назвав прем'єра «шісткою»