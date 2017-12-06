Кабмін створив Державну службу якості освіти
- Сьогодні, 22:43
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Держслужба відповідатиме за дотримання якості освіти та освітніх стандартів
Кабінет міністрів створив Державну службу якості освіти України — орган, що централізовано відповідатиме за дотримання якості освіти та освітніх стандартів.
Про це повідомляється на сайті Міністерства освіти і науки.
Нова структура засновується на базі Державної інспекції навчальних закладів. Вона матиме ширші повноваження, а також буде представлена на регіональному рівні через спеціальні відділення.
«Держслужба якості має бути ідеологічно новою структурою. Основним завданням інституційного аудиту є не «покарання винних», а допомога закладу, керівництву, вчителям у підвищенні якості їх діяльності та якості результатів навчання учнів», — сказала міністр освіти Лілія Гриневич.
За її словами, так званий «державний нагляд» має перетворитися на інструмент забезпечення якості та єдності державної політики в сфері загальної середньої освіти.
Раніше повідомлялося, що в школі №247 Деснянського району Києва восьмирічний А. півтора року тероризує школярів та вчителів, через що поліція вже відкрила 12 проваджень.