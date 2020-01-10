  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Кабмін у 2,5 рази підвищив оклад генпрокурора

    • Розсилка
    <span>Раніше Руслан Рябошапка заявив про намір ініціювати збільшення зарплат прокурорів</span> - Кабмін у 2,5 рази підвищив оклад генпрокурора
    Раніше Руслан Рябошапка заявив про намір ініціювати збільшення зарплат прокурорів

    Оклад Рябошапки з 37 тис. збільшився до 93,6 тис гривень

    Кабінет міністрів підвищив оклад генерального прокурора з 37 тис. до 93 648 гривень. Про це йдеться в постанові уряду від 11 грудня №1155.

    При цьому, оклад першого заступника генпрокурора встановлено на рівні 89 326 гривень, заступника - 86 445 гривень.

    Оклад начальника департаменту встановлено на рівні 40 тис. гривень, начальника управління - 38,6 тис. гривень, начальника відділу - 36,8 тис. гривень.

    Оклад прокурора Офісу генеральної прокуратури відповідно до постанови становить 28,8 тис. гривень.

    Також Кабмін підвищив оклади керівників обласних і окружних прокуратур.

    Раніше генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив про намір ініціювати збільшення зарплат прокурорів.

    Кабмін Генпрокурор зарплата гроші прокурор Руслан Рябошапка Офіс генпрокурора
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ