Кабмін у 2,5 рази підвищив оклад генпрокурора



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Раніше Руслан Рябошапка заявив про намір ініціювати збільшення зарплат прокурорів

Оклад Рябошапки з 37 тис. збільшився до 93,6 тис гривень

Кабінет міністрів підвищив оклад генерального прокурора з 37 тис. до 93 648 гривень. Про це йдеться в постанові уряду від 11 грудня №1155.

При цьому, оклад першого заступника генпрокурора встановлено на рівні 89 326 гривень, заступника - 86 445 гривень.

Оклад начальника департаменту встановлено на рівні 40 тис. гривень, начальника управління - 38,6 тис. гривень, начальника відділу - 36,8 тис. гривень.

Оклад прокурора Офісу генеральної прокуратури відповідно до постанови становить 28,8 тис. гривень.

Також Кабмін підвищив оклади керівників обласних і окружних прокуратур.

Раніше генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив про намір ініціювати збільшення зарплат прокурорів.