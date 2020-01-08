Зеленському нагадали, що Рябошапка не «його прокурор»



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Володимир Зеленський зі своїм прессекретарем Юлією Мендель

Журналісти звертнули увагу прессекретаря президента Юлії Мендель на те, що президент України, як і будь-який інший орган державної влади, не може надавати жодних доручень генпрокурору

Офіційний Телеграм-канал президента України Володимира Зеленського повідомляє, що глава держави перервав свій відпочинок у Омані та дав вказівки генеральному прокурору Руслану Рябошапці на предмет того, як Рябошапка має відреагувати на авіаційну подію з літаком Boeing 737-800, державний і реєстраційний знак UR-PSR, що експлуатується «Міжнародними авіалініями України» і який 8 січня 2020 року зазнав катастрофу при вильоті з міжнародного аеропорту Тегерану:

«Дав доручення Генеральному прокурору відкрити кримінальне провадження щодо катастрофи літака МАУ в Тегерані. Повинна бути створена слідча комісія з представників силових і профільних відомств, відповідальних за цивільну авіацію. Маємо відпрацювати всі можливі версії. Незалежно від висновків стосовно причин катастрофи в Ірані, буде проведено перевірку льотної придатності всього цивільного флоту».

У зв’язку з цим редакція Інтернет-видання Naspravdi.today звертає увагу прессекретаря президента Юлії Мендель на те, що генеральний прокурор не підпорядкований президентові України й президент України, як і будь-який інший орган державної влади, не може надавати жодних доручень генеральному прокуророві. Як сказано в рішенні Конституційного Суду України 14 червня 2001 року № 8-рп/2001 (справа про доручення Генеральній прокуратурі України):

«Прокуратура України становить єдину систему, яку очолює Генеральний прокурор України. Він призначається на посаду за згодою Верховної Ради України та звільняється з посади Президентом України. Верховна Рада України може висловити недовіру Генеральному прокуророві України, що має наслідком його відставку з посади (пункт 25 частини першої статті 85, пункт 11 частини першої статті 106, частина перша статті 122 Конституції України). Проте з такого способу призначення Генерального прокурора України на посаду та звільнення його з посади не випливають відносини підпорядкованості органів прокуратури України іншим органам державної влади, зокрема тим, які здійснюють повноваження щодо призначення на посаду та звільненням з посади Генерального прокурора України».

«Звісно, загальновідомою є та обставина, що Руслан Рябошапка – це просто дрібний клерк в Офісі президента, якого заступники Андрія Богдана ганяють і в хвіст, і в гриву. Але про це зовсім не обов’язково повідомляти в офіційному Телеграм-каналі президента України. По-друге, в Україні з 20 листопада 2012 року кримінальні провадження не відкриваються, а реєструються в Єдиному державному реєстрі досудових розслідувань. По-третє, ніяка «слідча комісія з представників силових і профільних відомств, відповідальних за цивільну авіацію» не може бути створена навіть якщо її очолити забажає такий знаний фахівець у галузі авіаційної безпеки як Володимир Зеленський», - пише видання.

Розслідування авіаційних подій з повітряними суднами, зареєстрованими в Україні або такими, що трапились на території України, здійснює виключно один орган – Національне бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами.

«Створення будь-яких інших слідчих комісій є брутальним порушенням «Повітряного кодексу України», а висновки подібних комісій є нікчемними», - підсумовує редакція Інтернет-видання Naspravdi.today.

Як повідомлялося, в МЗС пообіцяли надати всю необхідну допомогу родичам загиблих в автокатастрофі українців. Зокрема, для отримання оперативної інформації та консульської підтримки вони можуть звертатися за телефоном оперативно-кризової групи Департаменту консульської служби МЗС України +380 44 238 16 57.

ЗМІ оприлюднили список українців на борту літака МАУ, що розбився в Ірані. За даними РНБО України, на борту літака МАУ, що зазнав катастрофи в Ірані, були 11 українців - 9 членів екіпажу, а також 2 пасажири.

Україна веде перемовини з Іраном про безпечний виліт літаків, що перевозитимуть загиблих українців.

Також український уряд заборонив польоти до Ірану.

До відома, літак МАУ Boeing 737 розбився поблизу іранської столиці незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані в середу, 8 січня. Літак прямував з Тегерана до Києва. Всі пасажири загинули.

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