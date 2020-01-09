Рябошапка створив відділ щодо справ про небойові втрати на Донбасі



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Руслан Рябошапка створив відділ процесуального керівництва розслідуванням загибелі військових не в бойовій обстановці

Генпрокурор реорганізував військову прокуратуру Об'єднаних сил

Генпрокурор Руслан Рябошапка змінив структуру військової прокуратури Об'єднаних сил, створивши відділ процесуального керівництва розслідуванням загибелі військових не в бойовій обстановці. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Повідомляється, що новий відділ здійснюватиме нагляд за розслідуванням безповоротних втрат військовослужбовців у небойовій обстановці на території проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Крім того, Офіс генпрокурора ініціював створення при Національній поліції Донецької області окремого слідчого підрозділу для розслідування цих кримінальних справ.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, з початку 2019 року на Донбасі в районі Операції об'єднаних силзагинули 97 українських військових. Уточнюється, що в основному українські бійці гинуть від снайперського вогню, обстрілів з мінометів і гранатометів, а також від підривів на мінах.

Зазначимо, місія ООН зафіксувала загибель 3344 мирних жителів на Донбасі по обидві сторони лінії дотику з початку бойових дій в 2014 році.