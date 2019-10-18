Кабмін вніс до Ради закон про легалізацію грального бізнесу



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Останній етап проходження документа - переданий на розгляд керівництву

Кабінет міністрів вніс у Верховну Hаду України законопроєкт №2285 про легалізацію грального бізнесу. Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Останній етап проходження документа - переданий на розгляд керівництву.

Як повідомлялось, Кабмін у ході свого засідання 29 вересня схвалив законопроєкт про легалізацію грального бізнесу.

«Також схвалено проєкт закону про легалізацію грального бізнесу в Україні, який передбачає, що азартні ігри будуть проводитися виключно на території готелів, на ігровому обладнанні з використанням програмного забезпечення, яке відповідає міжнародним стандартам», - зазначалося у повідомленні уряду.

Нагадаємо, на початку вересня президент Володимир Зеленський доручив ВР схвалити закони про легалізацію грального бізнесу. Зеленський доручив прийняти закон до 1 грудня 2019 року.