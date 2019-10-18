  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Кабмін вніс до Ради закон про легалізацію грального бізнесу

    • Розсилка
    Кабмін вніс до Ради закон про легалізацію грального бізнесу

    Останній етап проходження документа - переданий на розгляд керівництву

    Кабінет міністрів вніс у Верховну Hаду України законопроєкт №2285 про легалізацію грального бізнесу. Про це свідчать дані на сайті парламенту.

    Останній етап проходження документа - переданий на розгляд керівництву.

    Як повідомлялось, Кабмін у ході свого засідання 29 вересня схвалив законопроєкт про легалізацію грального бізнесу.

    «Також схвалено проєкт закону про легалізацію грального бізнесу в Україні, який передбачає, що азартні ігри будуть проводитися виключно на території готелів, на ігровому обладнанні з використанням програмного забезпечення, яке відповідає міжнародним стандартам», - зазначалося у повідомленні уряду.

    Нагадаємо, на початку вересня президент Володимир Зеленський доручив ВР схвалити закони про легалізацію грального бізнесу. Зеленський доручив прийняти закон до 1 грудня 2019 року.

    Читайте також: Гетманцев про нелегальний гральний бізнес: «Якщо він залишиться, то ми «напрасно» прийшли до влади»
    Кабмін бізнес закон Володимир Зеленський гральний бізнес президент азартні ігри
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ