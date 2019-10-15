Проєкт закону щодо державного регулювання грального бізнесу. Експерти назвали ризики



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Яка доля чекатиме на точки ігрових автоматів

15 жовтня в пресцентрі ІА «Главком» (Шовковична, 8/20) проходить пресконференція на тему: «Проект закону щодо державного регулювання грального бізнесу. Ризики та системні помилки».

Учасники: Агія Загребельська, колишня державна уповноважена Антимонопольного комітету України; Юрій Ніколов, журналіст видання «Наші Гроші».

Учасники заходу проаналізують законопроєкт щодо регулювання грального бізнесу, яка доля чекатиме на точки ігрових автоматів, маскування ігрових автоматів під букмекерство та лотереї, в яку суму оцінюється нелегальний ринок і що може посприяти легалізації, питання створення Комісії з розвитку та регулювання азартних ігор.

До слова, згідно результатів опитування соціологічної групи Рейтинг, майже 6% українців виступають проти легалізації грального бізнесу.

Як повідомлялося, прем'єр Олексій Гончарук допускає надходження 2-2,5 млрд грн до держбюджету від легалізації грального бізнесу.