Неякісна легалізація грального бізнесу завдасть величезної шкоди суспільству - експерти



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Держава повинна контролювати на цьому ринку все: де можуть знаходитись гральні заклади, хто може грати, на яких автоматах можуть грати, скільки можна програти, скільки повинно сплачуватись в бюджет, - експерт

Загребельська заявила, що наразі метою легалізації грального бізнесу повинен бути захист інтересів населення

Якщо ринок азартних ігор буде легалізовано неякісно і непрофесійно, це завдасть величезної шкоди суспільству.

Про це заявила колишня уповноважена Антимонопольного комітету Агія Загребельська, коментуючи урядовий проект закону щодо державного регулювання грального бізнесу, повідомляє «Главком».

Зазначається, що під час пресконференції Загребельська та журналіст видання «Наші гроші» Юрій Ніколов проаналізували законопроект щодо регулювання грального бізнесу:

яка доля чекатиме на точки ігрових автоматів,

маскування ігрових автоматів під букмекерство та лотереї,

в яку суму оцінюється нелегальний ринок і що може посприяти легалізації,

питання створення Комісії з розвитку та регулювання азартних ігор.

«На сьогодні дуже важливо забезпечити максимальний громадський контроль, залучення медіа до цього процесу, щоб змусити державу зробити це якісно. Щоб саме суспільство було присутнє за столом переговорів щодо того, яким чином буде відбуватися легалізація», - зазначила Загребельська.

Як підкреслив Ніколов, президент Зеленський ставив вимогу до уряду розробити законопроект до 1 жовтня.

30 вересня прем’єрміністр Гончарук публічно заявив, що уряд уже готовий подавати законопроект. Він окреслив основні тези, червоні лінії цього законопроекту: це легалізація казино, ігрові автомати і 2-2,5 млрд грн, які вони мають намір залучити до державного бюджету.

«На мою думку, той документ, який подавався моїми джерелами як урядовий законопроект, мав у собі велетенську дірку розміром з увесь нелегальний азартний ринок України. Тобто при, скажімо так, дослівному виконанні цього законопроекту ми просто могли б отримати невідповідальну легалізацію. Ми б просто отримали, що все те, що є зараз на вулицях – ці захаращені мутанти на вулиці – вони б просто залишились. Вони б просто стали офіційно існуючими», - заявив він.

За словами Загребельської, у неї викликають побоювання самі принципи розробки цього законопроекту.

«Зі всіх джерел, які мені відомі, з якими я спілкуюсь, я розумію, що на сьогодні над законопроектом працює бізнес. І над законопроектом працюють народні депутати та інші посадові особи, які, по суті, не мають досвіду, не мають знань глибоких в цій галузі, в галузі грального бізнесу. Відповідно, навіть при найщиріших бажаннях зазначених осіб текст законопроекту не може бути в такому колі експертному максимально якісним і максимально в інтересах суспільства», - підкреслила експерт.

За словами Загребельської, мета легалізації грального бізнесу – не наповнення державного бюджету, не відкриття готелів, не збільшення податків.

«Мета легалізації грального бізнесу – захист інтересів населення. Це перша і основна мета, з якою повинен гральний бізнес легалізуватися. Не треба боятися його зарегулювати, тому що держава повинна контролювати на цьому ринку все: де можуть знаходитись гральні заклади, хто може грати, на яких автоматах можуть грати, скільки можна програти, скільки повинно сплачуватись в бюджет, скільки повинно сплачуватись на хороші цілі, хто ці особи, яким дозволяється організовувати гру (тобто ми повинні знати кожного кінцевого бенефіціара в обличчя), кому держава довірила збирати кошти для своїх громадян та інше. Я прихильник того, що це повинно бути дуже суворе регулювання», - зазначила Загребельська.