Гетманцев про нелегальний гральний бізнес: «Якщо він залишиться, то ми «напрасно» прийшли до влади»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Данило Гетманцев вважає, якщо теперішня влада не зможе владнати питання з гральним бізнесом, то так само і не зможе владнати і інші питання

Всі гральні заклади в країні зараз працюють «в темну» - голова парламентського податкового комітету

Якщо через три місяці після прийняття закону про гральний бізнес не будуть закриті нелегальні гральні точки, влада не пройшла тест.

Про це заявив голова парламентського податкового комітету Данило Гетманцев («Слуга Народу») в ефірі програми «Он воно як» (Bihus.Info).

«Да, влада не пройшла тест, ми «напрасно» прийшли до влади. Бо це ж в малому проявляється велике. Тобто, якщо ми не можемо владнати це питання, то ми так само і в інших місцях не можемо владнати», - прокоментував народний депутат від президентської фракції.

Гетьманцев нагадав, що всі гральні заклади в країні зараз працюють «в темну» - і ті, що відкриваються «під дахом» лотерейного оператора (всі ліцензії операторів - прострочені), і ті, що працюють взагалі «в чорну».

«Все, що ми бачимо з вами на вулицях - зараз це все в темну. Аби це припинити, необхідна політична воля», - пояснив політик.

Гетманцев вважає, що для закриття нелегального грального бізнесу потрібна воля міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. «Зокрема потрібна воля Авакова. Ну, напевно, необхідно ще і сприяння прокуратури. Але для того, аби прикрити нелегальний гральний бізнес сьогодні, необхідна виключно політична воля», - наголосив нардеп.

Щоб зрушити це питання, влада має прийняти закон про нові правила для грального бізнесу (жорсткі обмеження, зокрема, щодо розташування, контроль держави за оборотом та збільшення «податку на гріх»).

«Ми його приймемо цей законопроект. І це буде така червона лінія, після якої вже нелегального грального бізнесу бути не повинно. Якщо він залишиться, то ми напрасно прийшли до влади, - зазначив народний депутат. - Ми повинні прийняти закон, ми повинні одразу після прийняття закону припинити весь нелегальний гральний бізнес, який існує».

Гетманцев поки не знає, як реагуватиме, коли зрозуміє, що нелегальні заклади не зникли.

«Буду думати. Я зараз не готовий відповісти на це питання. По-перше, я його підніму на найвищому рівні, і будемо визначатися. Будемо спробувати його вирішувати, якщо воно не буде вирішуватися, то будемо вирішувати, що робити нам», - сказав політик.

Нагадаємо, Данило Гетьманцев раніше займався юридичним супроводом лотерейного оператора «М.С.Л». і після приходу у владу відкрито говорить про конфлікт інтересів: «Я усунувся від будь-кого впливу щодо регулювання лотерейного ринку в нашій державі, бо в мене є конфлікт інтересів, моя свідомість була сформована в цій компанії, я там пропрацював, здається, 12 років».