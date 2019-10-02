Кабмін запускає тестування електронного документообігу IDoc



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Експериментальний проект реалізується до 31 грудня 2020 року

Уряд погодився з пропозицією міністра Кабінету міністрів України про впровадження експериментального проекту з підвищення ефективності управлінських процесів в Секретаріаті Кабміну з використанням програмного продукту системи електронного документообігу IDoc.

Про це сказано в рішенні уряду №879-р від 29 вересня 2019 року.

«Погодитися з пропозицією міністра Кабінету міністрів України про запровадження експериментального проекту по підвищенню ефективності управлінських процесів в Секретаріаті Кабміну з використанням програмного продукту системи електронного документообігу IDoc, що надається розробником зазначеного програмного продукту та особою, яка має авторське право, для установки на серверах Секретаріату Кабміну і тестового використання в рамках проекту на безоплатній основі», - сказано в документі.

Повідомляється також, що Секретаріату Кабміну за участю розробника програмного продукту наказано забезпечити реалізацію експериментального проекту, зазначеного в розпорядженні, а також прийняття у разі потреби необхідних розпорядчих актів та укладання договорів.

Крім того, Секретаріат має забезпечити інформаційну підтримку реалізації експериментального проекту та подання Кабміну інформації про результати його реалізації.

Експериментальний проект реалізується до 31 грудня 2020 року. Центральні органи виконавчої влади можуть приєднатися до експериментального проекту за рішенням відповідного керівника державної служби.