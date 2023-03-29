Кабмін затвердив нові тарифи на світло у квітні: що змінилося, деталі

В Україні тариф на електроенергію у квітні не зміниться

Як зазначають на сайті Кабміну, рішення про збереження чинного тарифу на електроенергію ухвалили до кінця квітня.

Будь ласка, читайте текст після реклами

З 1 травня є кілька варіантів:

Кабмін збереже діючий тариф, при цьому знайде варіант фінансування ремонтних робіт енергокомпаній та покриватиме з бюджету збитковий тариф;

Кабмін підвищить тариф на електроенергію Нова ціна може становити близько 2,4 грн за кВт*годину, проте все ще обговорюється.

Хто і скільки має платити?

Будь ласка, читайте текст після реклами

Якщо сім'я щомісяця витрачає 249 кВт*год електроенергії, сума у платіжці становитиме 358,5 грн. При цьому при споживанні 251 кВт*год при нарахуванні буде використано вже більш високий тариф. У такому разі доведеться сплатити вже 421,6 грн.

Не всі експерти підтримують ідею існування двох тарифів. Ідея полягає в тому, щоби стимулювати українців витрачати менше струму. Однак при цьому воно не відображає реальну купівельну спроможність споживача.

Ціна за споживання до 250 кВт*год становить 1,44 грн. При цьому ті сім'ї, які за місяць витрачають від 250 кВт*год, за кожну кВт*год змушені платити 1,68 грн.

Зазначимо, Уряд розглядав варіанти підвищення тарифу на електроенергію неодноразово.