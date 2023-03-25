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Запаси металобрухту на заводах критично низькі, Кабмін має обмежити або й повністю заборонити його експорт – ЗМІ

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Запаси металобрухту на заводах критично низькі, Кабмін має обмежити або й повністю заборонити його експорт – ЗМІ
У металургів є побоювання, що навіть при нульовому експорті дефіцит брухту буде ще більш відчутним у 2 кварталі поточного року
фото з відкритих джерел

Державний бюджет недоотримує сотні мільйонів гривень щомісяця

Запаси металобрухту на українських металургійних підприємствах катастрофічно низькі, це загрожує заводам зупинками. Водночас, експорт брухту постійно зростає, і держава втрачає двічі – спочатку на «сірих» схемах, потім – на вартості сталі, яку можна було б виробити з втраченої сировини. У такій ситуації найкращим виходом є заборона на експорт брухту, пише у своєму матеріалі видання uaprom з посиланням на експертів.

«У січні експорт брухту склав 8,3 тис. т, а в лютому подвоївся до 15,8 тис. т. В «Укрметалургпромі» прогнозують, що за підсумками кварталу йтиметься про закордонні продажі на рівні понад 45 тис т. Тому у металургів є побоювання, що навіть при нульовому експорті дефіцит брухту буде ще більш відчутним у 2 кварталі поточного року», – пише видання.

Через це держава втрачає двічі, вказують експерти: спершу це прямі збитки від експорту, адже експортери, з допомогою «сірих» схем, фактично знижують розмір експортного мита із 180 євро до 3 євро за тонну. Через це державний бюджет недоотримує сотні мільйонів гривень щомісяця.

«Йдеться також і про непрямі збитки, адже українські підприємства могли б виплавити із цього брухту сталь. Відповідно, зменшується розмір сплачених податків до бюджетів всіх рівнів. Одна тонна переробленого у сталь брухту дає державі у кілька разів більше надходжень, аніж та сама тонна експортованої вторсировини, навіть за умови сплати мита у 180 євро. А у разі несплати мита втрати держави зростають ще більше», – пояснює видання.

В цьому контексті варто звернути увагу на завдання, які містяться у нещодавно затвердженому Кабміном Плані пріоритетних дій на 2023 рік, зауважують експерти. Адже там, зокрема, передбачене квотування або повна заборона на експорт товарів у разі, коли вони є дефіцитом на внутрішньому ринку.

«Міністерству економіки доручили підготувати проект постанови уряду «Про застосування режиму ліцензування експорту (імпорту) товарів, у тому числі встановлення квот (кількісних або інших обмежень) у разі значного порушення рівноваги щодо певних товарів на внутрішньому ринку». Це має сприяти створенню умов для формування раціональної структури експорту та імпорту товарів, яка відповідає міжнародним зобов'язанням та вимогам економіки воєнного часу», – резюмує видання.

Нагадаємо, ЗМІ опублікували розслідування, згідно з яким гравці на сірому ринку металобрухту налагодили та запустили на повну потужність канали збуту до Євросоюзу. Тіньова схема працює під прикриттям митників у західних регіонах України, і країна вже втратила на експортному миті щонайменше 350 млн грн. Схемою вже зацікавилися в ДБР: там оголосили про початок розслідування.

Тим часом, електросталеплавильний комплекс «Інтерпайп Сталь» вимушено зупинив роботу. Причина – дефіцит металобрухту, експорт якого за січень-лютий-2023 був збільшений у 3,5 рази.

Теги: Кабмін бюджет експорт держава розслідування втрати

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