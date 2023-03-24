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Кабмін призначив нову директорку Центру оцінювання якості освіти

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Кабмін призначив нову директорку Центру оцінювання якості освіти
фото з відкритих джерел

Раніше Вакуленко була заступником директора Центру оцінювання якості освіти

Кабінет Міністрів призначив директором Українського центру оцінювання якості освіти Тетяну Вакуленко. Про це повідомив міністр освіти та науки України Оксен Лісовий.

«Першим моїм кадровим рішенням стало врегулювання ситуації з посадою директора Українського центру оцінювання якості освіти. Вчора я відкликав подання, що було внесено до Кабінету Міністрів раніше, та виніс на розгляд кандидатуру Тетяни Вакуленко. Сьогодні Кабмін одностайно підтримав призначення», – йдеться в повідомленні.

До цього Вакуленко була заступником директора Центру оцінювання якості освіти.

Нагадаємо, 21 березня Верховна Рада України призначила Оксена Лісового на посаду міністра освіти і науки України.

Згодом на сайті, присвяченому помилкам у наукових дослідженнях, проаналізували дисертацію нового міністра освіти Оксена Лісового на тему «Соціокультурна самоідентифікація особистості», яку він захистив у 2012 році. Зокрема, там йдеться про те, що частина тексту збігається з текстами двох дисертацій, захищених у 2011 році. 

Невідомий автор публікації Василь Садовий пише про те, що у дисертації Лісового є збіги з двома іншими роботами: Я. Арабчука та А. Зуєва. А у списках літератури, використаної при написанні дисертації Лісового, робота Арабчука відсутня.

Лісовий заявив, що має намір відправити свою кандидатську дисертацію на кілька авторитетних експертиз.

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Теги: освіта Кабмін

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