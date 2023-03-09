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«Укренерго» попереджає про обмеження електропостачання у кількох областях

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Укренерго» попереджає про обмеження електропостачання у кількох областях
фото ілюстративне

Ремонтні бригади вже виїхали для усунення наслідків обстрілів та відновлення живлення

Внаслідок нічної атаки російських терористів є пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури. У зв’язку з цим обмеження електропостачання будуть застосовані у Житомирській, Харківській та Одеські областях. Про це повідомляє «Укренерго».

«Всю ніч 9 березня тривала 15-та масована ракетна атака росіян на енергетичну інфраструктуру. Для зменшення ризиків були превентивно застосовані обмеження у всіх регіонах. Триває відновлення роботи енергосистеми, електропостачання поступово відновлюється», – йдеться в повідомленні.

Ремонтні бригади вже виїхали для усунення наслідків обстрілів та відновлення живлення.

Нагадаємо, у ніч проти 9 березня росіяни завдали приблизно 15 ракетних ударів по Харкову та області. Є влучання у приватний житловий будинку на Харківщині. Інформація щодо постраждалих і масштабів руйнувань уточнюється. 

Також прогриміли вибухи в Голосіївському районі Києва. Всі служби слідують на місце. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. У соцмережі повідомляється, що в результаті прильоту в Києві виникла сильна пожежа. Горять автівки в дворі одного з житлових будинків.

Станом на 6:30 зафіксовані обстріли енергетичних об’єктів в Київській, Миколаївській, Харківській, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській та Житомирській областях.

У Золочівському районі Львівщини ворожа ракета впала у житловій зоні. На цей момент відомо про чотирьох загиблих. Це четверо дорослих людей. Двоє чоловіків та двоє жінок. У момент падіння ракети вони перебували у себе вдома. Завали ще розбирають. Під ними можуть бути інші люди.

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Теги: росія війна електроенергія ракета

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