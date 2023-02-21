Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

В Україні значно виростуть тарифи на електроенергію

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
В Україні значно виростуть тарифи на електроенергію
Підвищення цін на електроенергію буде незабаром
фото: з відкритих джерел

У Кабміні обговорюються варіанти підвищення цін на світло

Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, обмежила зростання тарифів на світло. Однак, в уряді розглядається кілька різних концепцій лібералізації ринку електроенергії. Про це розповів радник прем’єр-міністра України Юрій Бойко.

Найрадикальніша з цих концепцій передбачає встановлення ринкових цін. Інші, за словами Бойка, передбачають різноманітні графіки підвищення цін для того, щоб пом’якшити наслідки таких підвищень для споживачів.

Як вважає радник, найімовірніше, навесні одну з цих стратегій доведеться затвердити. В іншому разі не вдасться подолати кризу в енергетиці. Крім цього, підвищення цін сприятиме швидшому надходженню інвестицій, припускає Юрій Бойко.

Зменшити негативні наслідки  підвищення тарифів на електроенергію допоможуть, за словами радника, адресні монетарні субсидії для незахищених верств населення.

«Сьогодні тариф для побутових споживачів приблизно в чотири рази нижчий за реальну ціну енергії. І, підтримуючи цей тариф, держава дотує кожну кіловат-годину незалежно від рівня доходів усіх споживачів. Сьогодні на такі дотації йде вже понад 140 мільярдів гривень на рік», — розповів він.

Нагадаємо, що раніше уряд продовжив дію спецобов’язків на ринку електроенергії до 31 березня 2023 року – таким чином тарифи для населення не зміняться до кінця опалювального сезону.

Крім того, у Київському метрополітені повідомили, чи підніматимуть тарифи на проїзд

Читайте також: Навесні на українців чекає «сюрприз» у платіжках: які тарифи можуть зрости
Теги: тарифи Юрій Бойко держава дотації населення електроенергія ціни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ціни на моркву та цибулю зросли: скільки коштують у супермаркетах
Ціни на моркву та цибулю зросли: скільки коштують у супермаркетах
Сьогодні, 07:59
Столична влада не розглядає питання щодо піднятт тарифів
У Київському метрополітені повідомили чи підніматимуть тарифи на проїзд
Вчора, 10:27
Фермери, які займаються вирощуванням картоплі, наразі мають звикнути жити у невизначеності
В Україні здорожчає популярний овоч
17 лютого, 05:00
Законність націоналізації «Приватбанку». Верховний Суд виніс остаточне рішення
Законність націоналізації «Приватбанку». Верховний Суд виніс остаточне рішення
15 лютого, 16:21
Ціни в платіжках можуть підскочити
Навесні на українців чекає «сюрприз» у платіжках: які тарифи можуть зрости
15 лютого, 07:50
Авіація Сил оборони протягом доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу ворога
Масована ракетна атака по Україні: Генштаб повідомив деталі
10 лютого, 18:35
На Херсонщині росіяни заманюють на війну школярів – Генштаб
На Херсонщині росіяни заманюють на війну школярів – Генштаб
6 лютого, 18:41
Ремонтні бригади цілодобово спільно працюють для усунення наслідків аварії в Одеській області
Споживання зростає, але дефіцит зменшився: яка ситуація зі світлом
5 лютого, 12:41
За проєктом, конструкція мосту спиратиметься на чотири опори, дві з яких розташовані у протоці
Пішохідному мосту з Оболонської набережної бути: Кличко розповів деталі
31 сiчня, 13:59

Економіка

В Україні значно виростуть тарифи на електроенергію
В Україні значно виростуть тарифи на електроенергію
Через блокування портів Україна втрачає сотні мільйонів, а Росія активно нарощує товарообіг – ЗМІ
Через блокування портів Україна втрачає сотні мільйонів, а Росія активно нарощує товарообіг – ЗМІ
Рада пів року ігнорує секторальні санкції проти РФ попри указ Зеленського
Рада пів року ігнорує секторальні санкції проти РФ попри указ Зеленського
«Нафтогаз» назвав суму збитків через руйнування інфраструктури російськими окупантами
«Нафтогаз» назвав суму збитків через руйнування інфраструктури російськими окупантами
Для збільшення виробництва електроенергії та видобутку газу потрібні стимули – Шурма
Для збільшення виробництва електроенергії та видобутку газу потрібні стимули – Шурма
Японія надасть Україні $5,5 млрд: на що підуть кошти
Японія надасть Україні $5,5 млрд: на що підуть кошти

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
59K
Банкова повідомила, до чого готуватися українцям на річницю вторгнення
42K
«Продуктами забезпечують батьки». Кандидат на посаду директора НАБУ Буртовий розповів про доходи родини
22K
Китай визначився: Путін має віддати Україні всі території та лишитися непокараним
20K
Як Байден добирався до Києва: в «Укрзалізниці» розповіли подробиці (фото)
16K
Війна РФ проти України: Китай здивував черговою заявою
14K
Правоохоронці «розкололи» співробітника білоруського КДБ

Новини

Переламало навпіл: у Чорному морі затонув суховантаж із росіянами на борту (відео)
Сьогодні, 17:50
У столичному метро стався збій в роботі
Сьогодні, 09:03
Із Туреччини повернулася перша група українських рятувальників (фото)
Вчора, 07:51
Лукашенко на весь світ зізнався, що ним керує Путін (відео)
17 лютого, 15:28
Захопити Бахмут до 24 лютого: ISW дав невтішний прогноз планам Путіна
17 лютого, 06:23
Аналітики ISW вказали, що зруйнує плани Росії вести великий наступ
16 лютого, 06:27

Прес-релізи

«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
16 лютого, 15:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту