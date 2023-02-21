В Україні значно виростуть тарифи на електроенергію

У Кабміні обговорюються варіанти підвищення цін на світло

Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, обмежила зростання тарифів на світло. Однак, в уряді розглядається кілька різних концепцій лібералізації ринку електроенергії. Про це розповів радник прем’єр-міністра України Юрій Бойко.

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Найрадикальніша з цих концепцій передбачає встановлення ринкових цін. Інші, за словами Бойка, передбачають різноманітні графіки підвищення цін для того, щоб пом’якшити наслідки таких підвищень для споживачів.

Як вважає радник, найімовірніше, навесні одну з цих стратегій доведеться затвердити. В іншому разі не вдасться подолати кризу в енергетиці. Крім цього, підвищення цін сприятиме швидшому надходженню інвестицій, припускає Юрій Бойко.

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Зменшити негативні наслідки підвищення тарифів на електроенергію допоможуть, за словами радника, адресні монетарні субсидії для незахищених верств населення.

«Сьогодні тариф для побутових споживачів приблизно в чотири рази нижчий за реальну ціну енергії. І, підтримуючи цей тариф, держава дотує кожну кіловат-годину незалежно від рівня доходів усіх споживачів. Сьогодні на такі дотації йде вже понад 140 мільярдів гривень на рік», — розповів він.

Нагадаємо, що раніше уряд продовжив дію спецобов’язків на ринку електроенергії до 31 березня 2023 року – таким чином тарифи для населення не зміняться до кінця опалювального сезону.

Крім того, у Київському метрополітені повідомили, чи підніматимуть тарифи на проїзд.