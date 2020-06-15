Стало відомо, чому частині киян минулого опалювального сезону не знизили тарифи документ



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Цієї зими деяким киянам нарахували за опалення навіть більше, ніж в холодну зиму 2018/19 року

Компанія «Євро-Реконструкція» проігнорувала урядову постанову про перегляд нарахувань за тепло і гарячу воду

Минулого опалювального сезону споживачі змогли зекономити на опаленні завдяки постанові уряду, яка дозволила змінювати обсяги нарахувань за послуги централізованого опалення та гарячого водопостачання відповідно до змін ціни газу.

Але не всім киянам робили перерахунок. Декому нарахували навіть більше, ніж в холодну зиму 2018/19 року.

До прикладу, саме так зробила київська «Євро-Реконструкція»: постачальник тепла мешканцям Дарницького і частково Дніпровського району столиці просто проігнорував урядову постанову. Навіть навпаки: компанія збільшила нарахування порівняно з базовим тарифом. До прикладу, державний регулятор (НКРЕКП) на своєму сайті повідомляє, що 17 січня 2020 року для «Євро-Реконструкції» діє тариф 900 грн з ПДВ, тоді як споживачам постачальник нараховував плату за тепло по 1341 грн за гігакалорію, тобто на кожну спожиту гігакалорію було додатково нараховано по 400 грн.

І ніяке покарання за це ні столичній компанії, ні ще десяткам таких компаній по всій країні не загрожує.

ТОВ «Євро-Реконструкція» займає приблизно 10% столичного ринку «теплих» послуг, опалює 1036 житлових будинків Києва – це 4,5 мільйони квадратних метрів житлової площі у Дарницькому та Дніпровському районах. Компанія експлуатує Дарницьку ТЕЦ, де в основному спалюють вугілля, а газ використовують для технологічних потреб.

«Главком» звернувся в «Євро-Реконструкцію» за роз`ясненням, чому компанія вибрала такий алгоритм стосунків зі своїми споживачами. У відповідь представники підприємства пояснили, що при розрахунках з населенням за «теплі» послуги був використаний тариф, встановлений 1 січня 2019 року постановою НКРЕКП №1823 від 11.12.2018 року – 1341 грн за гігакалорію або 35,67 грн (з ПДВ) на один квадратний метр (при відсутності лічильників тепла). Але тоді постає цілком логічне питання: чому ж «Євро-Реконструкція» посилається на старий тариф, коли на сайті НКРЕКП давним-давно зафіксований геть інший (вище згадувалося, що на 17 січня 2020 року для «Євро-Реконструкції» діє тариф 900 грн з ПДВ)?

Що цікаво, інформацію про вже недіючий тариф 1341 грн за гігакалорію «Євро-Реконструкція» досі тримає на своєму офіційному сайті в рубриці «Для населення». І за цим тарифом «Євро-Реконструкція» робила нарахування в платіжках киян.

На прохання «Главкома» пояснити, чому компанія не виконала урядову постанову №1082 про перерахунок платіжок через зниження ціни газу, в «Євро-Реконструкції» відповіли, що Дарницька ТЕЦ набагато менше спалює газу, ніж вугілля.

До речі, ціна вугілля на світовому ринку цього року теж впала – до $50 за тонну. Тому, виходить, уряд таки «дав маху», коли в своїй постанові жодним словом не згадав про необхідність робити перерахунки платіжок постачальникам тепла, які, крім газу, спалюють ще й вугілля.

Наводимо повну відповідь «Євро-Реконструкції» «Главкому», де більше суперечностей, ніж логічних доказів.

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«Якщо врахувати, що в рік компанія продає близько одного мільйона гігакалорій тепла мешканцям Дарницького району, то додаткові нарахування складуть близько 400 млн грн. Непоганий дохід», – підсумовує ситуацію джерело «Главкома» в уряді. Експерт також визнає, що раніше в законодавчих актах чітко прописувалася відповідальність за виконання вказівок уряду.

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