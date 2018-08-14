Кабул відновлює контроль над більшою частиною Газні



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Афганські сили безпеки поблизу міста Газні

Бої із талібами відбуваються і на півночі Афганістану

Представники афганського уряду заявляють про те, що збройним силам країни за підтримки американської авіації вдалося відновити контроль над значною частиною стратегічно важливого провінційного центру Газні.

Речник міністерства оборони Мохаммад Радманіш повідомив про те, що афганські бійці відновили контроль над стратегічними вузлами і пунктами в місті. За його словами, в найближчому майбутньому Газні буде повністю очищене від бійців Талібану.

За оцінками уряду країни в рамках боїв за Газні загинуло 100 бійців збройних сил Афганістану, 20 цивільних і до 200 повстанців-талібів. Зі свого боку Талібан заявляє про те, що в рамках боїв за Газні їм вдалося знищити 266 солдат національної армії Афганістану.

Паралельно із боями в місті Газні сутички відбуваються і в інших частинах Афганістану. Так Талібан атакував і захопив значну частину армійської бази в північній провінції Фар’яб. За два дні боїв таліби знищили до 10 бійців збройних сил Афганістану, а також захопили в полон декілька десятків осіб. Мова йде і про 30 солдатів.

Окрім того таліби захопили і склади з амуніцією і танки. Загалом же урядові сили і на сьогодні не можуть повернути контроль над базовою в провінції Фар’яб.

Джерело: Reuters