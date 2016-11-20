«Кадило крутиться, готівка мутиться». Патріарх Кирило засудив війну з кешем

Патріарх Кирило твердить, що ідея відмовитися від готівки і перейти на безготівковий розрахунок несе в собі ризики

Патріарх Російської православної церкви Кирило в інтерв'ю телеканалу «Росія-1» заявив, що цифрові технології можуть обмежити свободи людини. Про це пише «Комерсант». «Впровадження цифрових технологій забезпечить більшу ефективність процесу прийняття рішень, що, звичайно, добре. Але у церкви є ще й інше поняття -



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Патріарх Кирило твердить, що ідея відмовитися від готівки і перейти на безготівковий розрахунок несе в собі ризики

Патріарх Російської православної церкви Кирило в інтерв'ю телеканалу «Росія-1» заявив, що цифрові технології можуть обмежити свободи людини. Про це пише «Комерсант».

«Впровадження цифрових технологій забезпечить більшу ефективність процесу прийняття рішень, що, звичайно, добре. Але у церкви є ще й інше поняття - безпека. Церква дуже стурбована тим, що сучасні технічні засоби здатні тотально обмежити людську свободу», - сказав патріарх Кирило.

На думку патріарха Кирила, ідея відмовитися від готівки і перейти на безготівковий розрахунок також несе в собі ризики.

«У нас є гарячі голови, які з захопленням говорять про необхідність ліквідувати готівку і перейти тільки на електронні картки. А якщо раптом у якийсь момент історичного розвитку доступ до цих картках буде відкриватися у відповідь на вашу лояльність?», - пояснив він.

Предстоятель Руської церкви також торкнувся питання отримання громадянства в країнах Європи. Він сказав, що в одній з європейських країн перед тим, як отримати громадянство людям показують відеоролик. У ньому мова йде про життя країни і її звичаї. Також в цьому відео, за словами патріарха Кирила, розповідається про життя ЛГБТ-спільноти. «А якщо доступ до фінансів буде обмежений ось такого роду умовами? Ось про ці небезпеки сьогодні церква говорить на повний голос», - розповів він.

«Кадило крутиться, готівка мутиться», - так про коментував блогер Михайло Голуб слова голови РПЦ.

Нагадаємо, у патріарха Кирила прокоментували встановлення йому пам’ятника у Москві.