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    «Кадило крутиться, готівка мутиться». Патріарх Кирило засудив війну з кешем

    Патріарх Кирило твердить, що ідея відмовитися від готівки і перейти на безготівковий розрахунок несе в собі ризики
    Патріарх Російської православної церкви Кирило в інтерв'ю телеканалу «Росія-1» заявив, що цифрові технології можуть обмежити свободи людини. Про це пише «Комерсант». «Впровадження цифрових технологій забезпечить більшу ефективність процесу прийняття рішень, що, звичайно, добре. Але у церкви є ще й інше поняття -
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    Патріарх Кирило твердить, що ідея відмовитися від готівки і перейти на безготівковий розрахунок несе в собі ризики

    Патріарх Російської православної церкви Кирило в інтерв'ю телеканалу «Росія-1» заявив, що цифрові технології можуть обмежити свободи людини. Про це пише «Комерсант».

    «Впровадження цифрових технологій забезпечить більшу ефективність процесу прийняття рішень, що, звичайно, добре. Але у церкви є ще й інше поняття - безпека. Церква дуже стурбована тим, що сучасні технічні засоби здатні тотально обмежити людську свободу», - сказав патріарх Кирило.

    На думку патріарха Кирила, ідея відмовитися від готівки і перейти на безготівковий розрахунок також несе в собі ризики.

    «У нас є гарячі голови, які з захопленням говорять про необхідність ліквідувати готівку і перейти тільки на електронні картки. А якщо раптом у якийсь момент історичного розвитку доступ до цих картках буде відкриватися у відповідь на вашу лояльність?», - пояснив він.

    Предстоятель Руської церкви також торкнувся питання отримання громадянства в країнах Європи. Він сказав, що в одній з європейських країн перед тим, як отримати громадянство людям показують відеоролик. У ньому мова йде про життя країни і її звичаї. Також в цьому відео, за словами патріарха Кирила, розповідається про життя ЛГБТ-спільноти. «А якщо доступ до фінансів буде обмежений ось такого роду умовами? Ось про ці небезпеки сьогодні церква говорить на повний голос», - розповів він.

    «Кадило крутиться, готівка мутиться», - так про коментував блогер Михайло Голуб слова голови РПЦ.

    Нагадаємо, у патріарха Кирила прокоментували встановлення йому пам’ятника у Москві.

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