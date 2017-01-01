У патріарха Кирила прокоментували встановлення йому пам’ятника у Москві

Кирилу за життя поставлять пам'ятник біля храму Христа Спасителя

Пам'ятник патріарху РПЦ Кирилу, який встановлять у Москві серед скульптур інших предстоятелів Руської православної церкви, не покликаний виділити його особу і перебуває у загальному історичному контексті. Про це заявив патріарший прес-секретар, священик Олександр Волков, повідомляє РИА Новости. Раніше стало відомо, що до кінця 2019 року біля храму



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Очільник Російської православної церкви патріарх Кирило

Кирилу за життя поставлять пам'ятник біля храму Христа Спасителя

Пам'ятник патріарху РПЦ Кирилу, який встановлять у Москві серед скульптур інших предстоятелів Руської православної церкви, не покликаний виділити його особу і перебуває у загальному історичному контексті. Про це заявив патріарший прес-секретар, священик Олександр Волков, повідомляє РИА Новости.

Раніше стало відомо, що до кінця 2019 року біля храму Христа Спасителя з'являться скульптури всіх 16 предстоятелів РПЦ, включаючи нинішнього патріарха Кирила. Творець монументів - скульптор Салават Щербаков.

«Про яку-небудь персоніфікацію нині чинного патріарха не йдеться, а йдеться про те, що його образ перебуває у загальному контексті, в загальному звучанні всіх предстоятелів Руської церкви, починаючи з першого предстоятеля. Тому тут немає жодних проблем. Навпаки, дуже правильно, що творці цієї композиції вибрали саме таке смислове рішення, не музеєфіцируючи образ предстоятеля Руської Церкви, а підкреслюючи його історичну спадкоємність», - сказав Волков.

Він зазначив, що всі образи «знаходяться в єдиному смисловому контексті», тому в такому випадку немає різниці, чия скульптура представлена - живої або померлої людини.

«Якщо ми говоримо, наприклад, про пам'ятник усім видатним космонавтам, то чому б не встановити монументи їм усім: починаючи від Гагаріна і закінчуючи нині здоровою Терешковою. Такого роду речі підкреслюють смисловий зв'язок часів і відзначають важливу історичну спадкоємність, що позитивно, на мій погляд, з точки зору цілісного сприйняття образу того чи іншого служіння», - підкреслив прес-секретар патріарха Кирила.