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    Уряд погодив звільнення голови Закарпатської ОДА

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    <span>Зеленський вирішив звільнити голову Закарпатської ОДА Олексія Петрова&nbsp;</span> - Уряд погодив звільнення голови Закарпатської ОДА
    Зеленський вирішив звільнити голову Закарпатської ОДА Олексія Петрова 

    Закарпатську обладміністрацію очолить керівник виноробного підприємства

    Кабмін погодив звільнення Петрова Олексія Геннадійовича з посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації. 

    Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді, народний депутат Василь Мокан.

    «Погодити (проєкти указів президента України по місцевих державних адміністраціях): звільнення Петрова Олексія Геннадійовича - з посади голови Закарпатської ОДА (за угодою сторін), призначення Полоскова Анатолія Олександровича - головою Закарпатської ОДА», - зазначив він.

    Як повідомляв Главком, Володимир Зеленський звільнив Ігоря Бондаренка, попередника Олексія Петрова, через два дні після провальних для партії «Слуга народу» виборів у дев'ятьох громадах Закарпатської області, що відбулися 22 грудня 2019 року. Знавці президентського закулісся прогнозували новий кадровий указ. І він не забарився. 

    Отже, на посаду голови Закарпатської ОДА, погодили призначення Анатолія Полоскова, який наразі очолює виноробне підприємство «Шато Чизай».

    Кабінет міністрів 25 листопада погодив звільнення голови Харківської облдержадміністрації Олексія Кучера. Також уряд при цьому погодив призначення на цю посаду Айни Тимчук.

    Напередодні Зеленський призначив колишнього заступника Добкіна головою Сумської ОДА.

     Читайте таакож: Президент розлюбив Закарпаття? Про місцеві вибори і не лише
    Теги: Кабмін Закарпаття президент уряд звільнення
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