Колишня заступниця Кернеса стане головою Харківської ОДА

Уряд погодив призначення нового очільника Харківської ОДА замість Кучера

Кабінет міністрів 25 листопада погодив звільнення голови Харківської облдержадміністрації Олексія Кучера. Таке рішення уряд прийняв на сьогоднішньому засіданні.

Також уряд при цьому погодив призначення на цю посаду Айни Тимчук.

На сьогоднішній день Тимчук займає посаду керівника апарату Дніпропетровської ОДА, в цій же структурі вона працювала з 2000 по 2010 роки.

У 2010-2014 роках працювала заступником мера Харкова Геннадія Кернеса, керувала справами міськради.

У 2015 році повернулася до Дніпропетровської області, де стала заступницею голови ОДА Валентина Резніченка. З 2018 року очолює апарат обладміністрації.

У 2017 році Тимчук стала героїнею розслідування журналістів. За даними Bihus.info, вона приховувала майно через дітей, а її колишній чоловік зареєстрував бізнес на бабусю. Її колишній чоловік очолює зараз департамент захисту навколишнього середовища і природокористування Харківської ОДА.