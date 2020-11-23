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    Зеленський призначив колишнього заступника Добкіна головою Сумської ОДА

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    Кандидатуру Василя Хоми погодив Кабмін&nbsp; - Зеленський призначив колишнього заступника Добкіна головою Сумської ОДА
    Кандидатуру Василя Хоми погодив Кабмін 

    Хома - колишній заступник голови Харківської ОДА, де він працював разом з Михайлом Добкіним

    Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Василя Хоми головою Сумської обласної державної адміністрації (ОДА).

    Відповідний указ №509/2020, підписаний 23 листопада 2020 року, було розміщено на сайті президента.

    Зеленський також підписав указ №508/2020 року, яким звільнив Сергія Пахольчука від тимчасового виконання обов'язків голови Сумської ОДА.

    Як повідомлялося, призначення Хоми на посаду голови Сумської ОДА Кабінет міністрів України погодив 11 листопада.

    Василь Хома народився у 1966 році. Має вищу освіту. У 1994-му закінчив з відзнакою Харківський юридичний інститут.

    Хома працював заступником голови – керівником апарату Харківської облдержадміністрації Михайла Добкіна. Також він був заступником голови ХОДА Ігоря Балути. З 2010 року очолював апарат ОДА та був заступником глави харківського осередку Партії регіонів. Подав у відставку у 2014 році.

    Був керівником Антикризового центру з підтримки сімей загиблих та забезпечення роботи Урядової комісії із розслідування причин авіакатастрофи літака Боїнг-777.

    Нагадаємо, у березні Зеленський призначив Романа Грищенка головою Сумської обласної державної адміністрації.

    Минулого тижня Зеленський звільнив голову Чернігівської РДА, якого затримали на хабарі. 

    Також у Зеленського повідомили, хто з голів ОДА поки залишатиметься на посаді.

    Теги: Сумщина чиновник Харківщина Володимир Зеленський президент
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