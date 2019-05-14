Кадровий фокус Порошенка. За кілька хвилин президент встиг призначити і звільнити високопосадовця часів Януковича



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Петро Яцук. Фото з відритих джерел

Петра Яцука вдруге позбавили посади голови Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

Президент України Петро Порошенко за кілька хвилин поновив Петра Яцука на посаді голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, і відразу ж звільнив його з цієї посади.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відповідні Укази глави держави від 14 травня.

Для цього кадрового фокуса президенту довелося звільнити Олександра Животовського, який очолював це відомство з липня 2014 року.

Указ, яким Порошенко відразу ж звільнив Яцука із займаної посади, був підписаний на підставі Закону України «Про очищення влади». І вже після цього президент знову призначив Животовського.

Нагадаємо, що ще у листопаді 2011 року тодішній президент Віктор Янукович поставив пана Яцука керувати цією Нацкомісією. 17 травня 2014 року його звільнив в.о. президента і голова Верховної Ради Олександр Турчинов.

Яцук не погодився з цим рішенням і подав до суду. 25 січня 2016 року Вищий адміністративний суд України виніс постанову, якою визнав незаконним і скасував указ Турчинова в частині звільнення Яцука з посади голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації. Зобов’язав його поновити на цій посаді з 20 травня 2014 року.

Під час судового розгляду представник Турчинова зазначив, що в разі поновлення позивача на посаді, до останнього будуть застосовані положення Закону України «Про очищення влади». Натомість Вищий адмінсуд не погодився із такою думкою, заявивши, що закон про очищення влади набрав чинності 16 жовтня 2014 року, тобто після видання спірного указу про звільнення Яцука (17 травня 2014 року).

«Отже при вирішенні судом даної справи положення цього Закону не можуть бути застосовані», - сказано у постанові суду.

Варто наголосити, що, згідно зі ст. 3 закону про люстрацію, стосовно, осіб, котрі протягом 25 лютого 2010 року-22 лютого 2014 року очолювали національні комісії, що здійснюють відповідно державне регулювання природних монополій, державне регулювання у сферах зв’язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг, діє заборона (на 10 років) обіймати певні посади в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.