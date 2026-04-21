Калініна та Снігур пробилися в основну сітку Madrid Open

Ще одна українка не здолала сито кваліфікації

Вітчизняні тенісистки Ангеліна Калініна та Дар'я Снігур перемогли у фінальному раунді кваліфікації на турнірі в столиці Іспанії. Про це повідомляє «Главком».

Утім, першою на корті з'явилася їхня співвітчизниця Юлія Стародубцева. У відборі вона отримала перший номер посіву, та не впоралася з нейтральною росіянкою Анастасією Павлючєнковою. Українка поступилася у трьох сетах.

У першій партії Стародубцева після подвійного обміну брейками підійшла до вирішального відрізку на рівних, але в десятому геймі ще раз віддала власну подачу. Сповна реабілітувалася вона в другому сеті, повісивши Павлючєнковій «бублик». Та в третій партії «нейтралка» знову виявилася на висоті.

Натомість Снігур розібралася з бельгійською тенісисткою Ханне Вандевінкел. Цього разу переможниця протистояння визначилася у двох сетах. У першому представниця України дотиснула суперницю на тай-брейку. А от у другому Снігур дотиснула опонентку в десятому геймі.

Нарешті Калініна переграла американку Слоун Стівенс. У першому сеті представниця США повністю домінувала на корті. З двома брейками вона впоралася з опором української тенісистки за 39 хвилин.

Значно конкурентнішою стала друга партія. Суперниці тричі обмінялися брейками та довели справу до тай-брейку, де гору взяла Калініна. У третьому сеті вона вже повністю перехопила ініціативу та з двома брейками проти жодного в Стівенс виборола місце в першому раунді «тисячника».

Снігур і Калініна приєдналися до чотирьох співвітчизниць. У рамках 1/64 фіналу Madrid Open стартують Даяна Ястремська та Олександра Олійникова. Зате Еліна Світоліна та Марта Костюк розпочнуть виступи з другого кола.

Madrid Open. Кваліфікація, фінал

Юлія Стародубцева (Україна) – Анастасія Павлючєнкова (нейтр.) – 4:6, 6:0, 4:6

Ханне Вандевінкел (Бельгія) – Дар'я Снігур (Україна) – 6:7, 4:6

Слоун Стівенс (США) – Ангеліна Калініна (Україна) – 6:2, 6:7, 2:6

До слова, раніше Костюк перемогла співвітчизницю Вероніку Подрез у фіналі Open de Rouen. Турнір у французькому Руані став унікальним. Уперше в історії трофей змагань під егідою Жіночої тенісної асоціації розіграли дві українські тенісистки.

Тим часом відразу семеро українок потрапило в основну сітку «Ролан Гаррос». Компанію першій ракетці України Світоліній складе тріумфаторка Руана Костюк. Також до них приєднаються Ястремська, Стародубцева, Олійникова Снігур і Калініна.