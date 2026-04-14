Збірна України з тенісу вперше піднялася на третє місце рейтингу Кубка Біллі Джин Кінг
Українські тенісистки розгромили Польщу 4:0 і вийшли до фінального раунду турніру
Жіноча збірна України з тенісу дебютувала у топ-3 командного рейтингу Кубка Біллі Джин Кінг. Про це повідомляє «Главком».
Історичний успіх українських тенісисток
Вдруге в історії вийшовши на фінальний турнір головних змагань жіночих збірних, Україна одразу піднялась на п'ять позицій у рейтингу Кубка і посідає третє місце. Це рекордний показник для «синьо-жовтих».
Наразі Україну випереджають лише чинні чемпіонки з Італії та Велика Британія, які посідають перше і друге місця відповідно.
Топ-10 рейтингу Кубка Біллі Джин Кінг:
- Італія – 1252.5 очка
- Велика Британія – 1178.75 (+1 позиція)
- Україна – 1066.25 (+5)
- Іспанія – 1061.25 (+1)
- Чехія – 1037.5 (+1)
- США – 1021.25 (-4)
- Казахстан – 988.75 (+2)
- Канада – 921.25 (-4)
- Польща – 887.5 (-2)
- Японія – 868.75
Цікаво, що у першій десятці залишилися суперниці України у кваліфікації зі збірної Польщі, які втратили дві позиції та посідають дев'яту сходинку. Найбільшого падіння у топ-10 зазнали США та Канада – обидві команди не подолали кваліфікацію та втратили по чотири позиції.
Нагадаємо, у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг Україна обіграла Польщу, вигравши всі чотири матчі. Еліна Світоліна, Марта Костюк та Олександра Олійникова перемагали в одиночному розряді, а Надія та Людмила Кіченок – у парному.
Фінальний етап турніру відбудеться 22-27 вересня у Шеньчжені. Дата жеребкування наразі невідома.
