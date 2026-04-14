Збірна України з тенісу вперше піднялася на третє місце рейтингу Кубка Біллі Джин Кінг

glavcom.ua
фото: БТУ

Українські тенісистки розгромили Польщу 4:0 і вийшли до фінального раунду турніру

Жіноча збірна України з тенісу дебютувала у топ-3 командного рейтингу Кубка Біллі Джин Кінг. Про це повідомляє «Главком».

Історичний успіх українських тенісисток

Вдруге в історії вийшовши на фінальний турнір головних змагань жіночих збірних, Україна одразу піднялась на п'ять позицій у рейтингу Кубка і посідає третє місце. Це рекордний показник для «синьо-жовтих».

Наразі Україну випереджають лише чинні чемпіонки з Італії та Велика Британія, які посідають перше і друге місця відповідно.

Топ-10 рейтингу Кубка Біллі Джин Кінг:

  1. Італія – 1252.5 очка
  2. Велика Британія – 1178.75 (+1 позиція)
  3. Україна – 1066.25 (+5)
  4. Іспанія – 1061.25 (+1)
  5. Чехія – 1037.5 (+1)
  6. США – 1021.25 (-4)
  7. Казахстан – 988.75 (+2)
  8. Канада – 921.25 (-4)
  9. Польща – 887.5 (-2)
  10. Японія – 868.75

Цікаво, що у першій десятці залишилися суперниці України у кваліфікації зі збірної Польщі, які втратили дві позиції та посідають дев'яту сходинку. Найбільшого падіння у топ-10 зазнали США та Канада – обидві команди не подолали кваліфікацію та втратили по чотири позиції.

Нагадаємо, у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг Україна обіграла Польщу, вигравши всі чотири матчі. Еліна Світоліна, Марта Костюк та Олександра Олійникова перемагали в одиночному розряді, а Надія та Людмила Кіченок – у парному.

Фінальний етап турніру відбудеться 22-27 вересня у Шеньчжені. Дата жеребкування наразі невідома.

