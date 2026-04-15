Семеро українських тенісисток потрапили до заявки основної сітки «Ролан Гаррос»

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Еліна Світоліна є лідеркою українського жіночого тенісу
фото: ФТУ

Організатори «Ролан Гаррос» опублікували списки гравців, які потрапили до основної сітки турніру

Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська і ще четверо українок потрапили до заявки основної сітки «Ролан Гаррос». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт змагань.

Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова та Дарія Снігур потрапили до переліку учасниць основної сітки другого Мейджора сезону – «Ролан Гаррос».

Відкритий чемпіонат Франції цього року відбудеться 24 травня – 7 червня 2026 року. Матч кваліфікації «Ролан Гаррос» пройдуть традиційно перед стартом основного турніру.

Нагадаємо, Марта Костюк успішно стартувала на турнірі WTA 250 у Руані (Франція), що проводиться на грунтовому покритті у приміщенні.

У першому раунді українка, яка отримала на турнірі перший номер посіву, у двох сетах впевнено переграла француженку Діан Паррі. У другому сеті Костюк вдалося здійснити камбек, програючи з рахунком 1:3.

Протягом зустрічі Марта реалізувала 5 з 6 брейків і програла два гейми на власній подачі. Українська тенісистка вчетверте поспіль обіграла Паррі.

Як повідомлялося, збірна України розгромила Польщу (4:0) і вийшли до фінального раунду Кубка Біллі Джин Кінг.

Цей успіх дозволив українським тенісисткам дебютувала у топ-3 командного рейтингу цього турніру.

Теги: Ролан Гаррос теніс Еліна Світоліна Даяна Ястремська Марта Костюк Ангеліна Калініна Дарія Снігур

