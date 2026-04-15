Семеро українських тенісисток потрапили до заявки основної сітки «Ролан Гаррос»

Організатори «Ролан Гаррос» опублікували списки гравців, які потрапили до основної сітки турніру

Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова та Дарія Снігур потрапили до переліку учасниць основної сітки другого Мейджора сезону – «Ролан Гаррос».

Відкритий чемпіонат Франції цього року відбудеться 24 травня – 7 червня 2026 року. Матч кваліфікації «Ролан Гаррос» пройдуть традиційно перед стартом основного турніру.

Нагадаємо, Марта Костюк успішно стартувала на турнірі WTA 250 у Руані (Франція), що проводиться на грунтовому покритті у приміщенні.

У першому раунді українка, яка отримала на турнірі перший номер посіву, у двох сетах впевнено переграла француженку Діан Паррі. У другому сеті Костюк вдалося здійснити камбек, програючи з рахунком 1:3.

Протягом зустрічі Марта реалізувала 5 з 6 брейків і програла два гейми на власній подачі. Українська тенісистка вчетверте поспіль обіграла Паррі.

Як повідомлялося, збірна України розгромила Польщу (4:0) і вийшли до фінального раунду Кубка Біллі Джин Кінг.

Цей успіх дозволив українським тенісисткам дебютувала у топ-3 командного рейтингу цього турніру.