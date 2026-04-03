Тенісистка Костюк показала, як готується до грунтового сезону під звуки повітряної тривоги

Ілля Мандебура
Марта Костюк готується зіграти за національну збірну України у Кубку Біллі Джин Кінг
фото: Reuters

Друга ракетка України перебуває в Україні після виступів на серії турнірів у США

Друга ракетка України Марта Костюк продемонструвала характер, провівши тренування у Києві під час масштабної повітряної тривоги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соціальні мережі тенісистки. 

Тренування під сиренами

Тенісистка повернулася до столиці на кілька днів, щоб продовжити підготовку до ґрунтового сезону та виступів за національну збірну. У п'ятницю, 3 квітня 2026 року, коли Росія здійснила чергову масовану атаку на Україну за допомогою БпЛА та стратегічної авіації, друга ракетка України опублікувала відео з кортів комплексу «Антей». На кадрах видно, як спортсменка відпрацьовує удари на відкритому ґрунтовому корті під звуки сирени.

«Підготовка до сезону на ґрунтових кортах у Києві. Під сиреною повітряної тривоги», – підписала відео Костюк. Раніше цього тижня Костюк тренувалася в Італії, проте вирішила завітати додому перед важливим командним стартом.

Подальші плани Марти Костюк

Головна мета поточної підготовки – кваліфікаційний раунд Кубка Біллі Джин Кінг, де збірна України зустрінеться з командою Польщі. Поєдинки відбудуться 10-11 квітня у польському місті Глівіце на закритому ґрунті. За Україну, окрім Марти Костюк, зіграють Еліна Світоліна, Олександра Олійникова, Людмила та Надія Кіченок. Натомість Польща зіграє без своєї лідерки Іги Швьонтек з Магдою Лінетт, Маєю Хвалінською, Ліндою Клімовічовою, Катажиною Кава та Мартиною Кубкою у складі.

Після виступів за збірну Марта планує насичений графік на європейських ґрунтових кортах. У її планах – турнір WTA 250 у Руані, а також престижні «тисячники» в Мадриді та Римі, що стануть етапами підготовки до Ролан Гаррос.

Нагадаємо, що фонд Марти Костюк запустив проєкт для підготовки юних тенісистів до навчання за кордоном

