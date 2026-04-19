Історичний український фінал. Визначилася переможниця турніру WTA в Руані

Трофей ґрунтових змагань додому повезе досвідченіша тенісистка

Українка Марта Костюк перемогла співвітчизницю Вероніку Подрез у фіналі Open de Rouen. Про це повідомляє «Главком».

Турнір у французькому Руані став унікальним. Уперше в історії трофей змагань під егідою Жіночої тенісної асоціації розіграли дві українські тенісистки. До того ж, поява однієї з них у фіналі стала несподіванкою.

До очного поєдинку представниці України підійшли в різному статусі. Костюк підтвердила перший номер посіву, впевнено здолавши чотирьох суперниць на шляху до фіналу. Тим часом Подрез сенсаційно дійшла до вирішального матчу з кваліфікації.

Остання й фінальний поєдинок розпочала сміливо. Юна українська тенісистка оформила брейк у першому геймі. Костюк, однак, відразу відповіла взаємністю. До середини першої партії суперниці встигли ще раз обмінятися брейками (3:3).

Та на цьому відрізку досвід почав брати гору. Костюк виграла два гейми поспіль «під нуль» і вийшла подавати на сет. Подрез лише злегка нав'язала конкуренцію, тож її співвітчизниця з першої спроби реалізувала сетбол.

Під контролем Костюк стартувала й друга партія. Розпочала вона з взятої подачі опонентки. Та після ще одного гейму Подрез додала в активності. Спершу 19-річна тенісистка розмочила рахунок, а потім дотиснула старшу колегу на її подачі.

На корті розпочалася гра нервів. Суперниці обмінялися брейками, а потім взяли по власній подачі. Вирішальним став дев'ятий гейм. Подрез вела (40:15), але останній влучний удар так і не виконала. Зрештою, Костюк дотиснула її, а потім впевнено подала та закрила матч на власну користь (6:3, 6:4).

Результат для Марти Костюк

Друга ракетка України завоювала другий трофей у дорослій кар'єрі. Перший кубок вона виграла в березні 2023 року, коли тріумфувала в американському Остіні.

Натомість в 2024-му Костюк двічі поступилася у фіналах «півтисячників». Спершу невдача спіткала українку в американському Сан-Дієго, а потім і в німецькому Штутгарті. Цьогоріч вона програла фінал в австралійському Брісбені.

Результат для Вероніки Подрез

Юна українка вперше пробилася в основну сітку турніру WTA та відразу дійшла до фіналу. Її турнірний поступ забезпечить неймовірний прогрес у рейтингу асоціації. З третьої сотні вона підніметься на 147-ме місце в наступному оновленні класифікації. Така позиція стане персональним рекордом Подрез у недовгій кар'єрі.

До слова, напередодні Еліна Світоліна програла півфінал Stuttgart Open. Українка поступилася чеській тенісистці Кароліні Муховій. Матч розтягнувся на три сети (4:6, 6:2, 4:6).

Тим часом відразу семеро українок потрапило в основну сітку «Ролан Гаррос». Компанію першій ракетці України Світоліній складе тріумфаторка Руана Костюк. Також до них приєднаються Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова Дар'я Снігур і Ангеліна Калініна.