Американський суд відхилив позов тенісистки Цуренко проти Жіночої тенісної асоціації

Ілля Мандебура
Леся Цуренко зазнала психологічного тиску через пасивність WTA у питанні відсторонення росіян
фото: Reuters

У рішенні зазначилося, що у WTA немає юридичного обов'язку відсторонювати росіян, які підтримують війну

Суд США відхилив позов української тенісистки Лесі Цуренко проти Жіночої тенісної асоціації та її колишнього керівника Стіва Саймона. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters. 

Деталі позову

36-річна спортсменка звинувачувала організацію в заподіянні моральної шкоди та неналежному ставленні до гравців із Росії та Білорусі після повномасштабного вторгнення 2022 року. Цуренко стверджувала, що WTA не виконала обіцянку Саймона відсторонити тих, хто підтримує війну, та не заборонила дії, що шкодять репутації туру. Зокрема, українка згадувала випадок, коли російська тенісистка з’явилася з нашивкою підсанкційної нафтової компанії, а сам Стів Саймон у приватній розмові нібито заявив, що підтримка війни іншими гравцями є нормальною. Саме через сильний емоційний тиск та панічну атаку Леся була змушена знятися з матчу проти Аріни Соболенко на турнірі в Індіан-Веллсі у 2023 році.

Рішення суду

Проте окружна суддя Мангеттена Наомі Райс Бухвальд у своєму рішенні від 25 березня 2026 року зазначила, що саме WTA має право визначати, яка поведінка є шкідливою для асоціації. Суд постановив, що Цуренко не довела наявність у WTA юридичного обов’язку відсторонювати гравців або гарантувати відсутність емоційного насильства під час змагань. У рішенні підкреслюється, що обов’язки спортивних організацій перед гравцями зазвичай стосуються фізичної безпеки, а не емоційного благополуччя. Суддя також додала, що WTA діяла раціонально, запровадивши заборону на виступи під прапорами Росії та Білорусі. Сторона захисту під час засідань наголошувала, що організація неодноразово засуджувала дії агресора та підтримувала українських гравців, проте дотримується принципу, що окремі атлети не повинні нести відповідальність за дії урядів своїх країн.

Нагадаємо, що World Climbing визнала нейтральними атлетами росіян, які незаконно відвідували Крим. Факірьянов, Мєшкова та Шевченко брали участь у турнірі, який проходив на території окупованого Бахчисарайського району. 

