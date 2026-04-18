Світоліна програла Муховій і не зуміла вийти у фінал турніру у Штутгарті

Світоліна вп'яте у 2026 році зіграла у півфіналі турніру WTA

Еліна поступилася 12-й ракетці світу у трьох сетах

Перша ракетка України Еліна Світоліна зазнала поразки у півфіналі турніру WTA 500 в Штутгарті, поступившись у трьох сетах чеській тенісистці Кароліні Муховій. Про це повідомляє «Главком».

Хід гри

На початку першого сету Світоліна дозволила Муховій двічі реалізувати брейк-пойнт та вийти вперед з рахунком 3:0. Після цього українка спробувала скоротити відставання, але у підсумку партію забрала чеська тенісистка – 6:4.

В другому сеті Світоліна повела 3:0. При цьому у другому геймі українка лише з сьомої спроби реалізувала брейк-пойнт. Загалом Мухова не змогла нав'язати боротьбу Еліні і та виграла партію – 6:2.

У вирішальному сеті ключовим став дев'ятий гейм, до якого тенісистки підійшли за рахунку 4:4. Мухова змогла перехопити ініціативу та завершити партію та матч перемогою.

WTA 500. Штутгарт. Півфінал

Еліна Світоліна (Україна) – Кароліна Мухова (Чехія) 4:6, 6:2, 4:6

Світоліна вп'яте у 2026 році вийшла до півфіналу турнірів WTA. Вона вдруге зі старту турніру WTA 500 в Штутгарті протистояла чеським тенісисткам, до цього українка здолала Лінду Носкову.

Нагадаємо, що фінал турніру WTA 250 в Руані буде українським. Марта Костюк зіграє проти 19-річної Вероніка Подрез, яка через травму суперниці автоматично пройшла до фіналу.

Для Подрез це буде перший у кар'єрі фінал турніру WTA. При цьому вона взагалі дебютує на цьому рівні. Костюк вп'яте побореться за титул.

Фінал турніру WTA між Костюк та Подрез відбудеться у неділю, 19 квітня.