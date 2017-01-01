КамАЗ бойовиків «ЛНР» розчавив легкову автівку (фото)

Бойовики зробили винуватцем ДТП постраждалого водія

У суботу, 25 листопада, в підконтрольному бойовикам Перевальську (Луганська область), сталася ДТП за участю військового КамАЗа. Як повідомляє сайт 0642.ua, КамАЗ бойовиків «ЛНР» виїхав на зустрічну та врізався в легковий автомобіль. Очевидці події повідомляють у соціальних мережах, що водій КамАЗа, військовослужбовець військової