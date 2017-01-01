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    КамАЗ бойовиків «ЛНР» розчавив легкову автівку (фото)

    Бойовики зробили винуватцем ДТП постраждалого водія
    У суботу, 25 листопада, в підконтрольному бойовикам Перевальську (Луганська область), сталася ДТП за участю військового КамАЗа. Як повідомляє сайт 0642.ua, КамАЗ бойовиків «ЛНР» виїхав на зустрічну та врізався в легковий автомобіль. Очевидці події повідомляють у соціальних мережах, що водій КамАЗа, військовослужбовець військової
    • Вчора, 12:11
    • Розсилка
    ДТП в ОРДЛО
    ДТП в ОРДЛО

    Бойовики зробили винуватцем ДТП постраждалого водія

    У суботу, 25 листопада, в підконтрольному бойовикам Перевальську (Луганська область), сталася ДТП за участю військового КамАЗа.

    Як повідомляє сайт 0642.ua, КамАЗ бойовиків «ЛНР» виїхав на зустрічну та врізався в легковий автомобіль.

    Очевидці події повідомляють у соціальних мережах, що водій КамАЗа, військовослужбовець військової частини Л-74347 Олег Стрєлєц, 1965 р.н., житель м. За словами свідків, він не впорався з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху, де зачепив легковий автомобіль.

    Водій легковика з травмою голови доставлений в лікарню.

    Проте бойовики зробили винуватцем ДТП постраждалого водія.

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