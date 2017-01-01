КамАЗ бойовиків «ЛНР» розчавив легкову автівку (фото)
- Вчора, 12:11
-
Розсилка
ДТП в ОРДЛО
Бойовики зробили винуватцем ДТП постраждалого водія
У суботу, 25 листопада, в підконтрольному бойовикам Перевальську (Луганська область), сталася ДТП за участю військового КамАЗа.
Як повідомляє сайт 0642.ua, КамАЗ бойовиків «ЛНР» виїхав на зустрічну та врізався в легковий автомобіль.
Очевидці події повідомляють у соціальних мережах, що водій КамАЗа, військовослужбовець військової частини Л-74347 Олег Стрєлєц, 1965 р.н., житель м. За словами свідків, він не впорався з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху, де зачепив легковий автомобіль.
Водій легковика з травмою голови доставлений в лікарню.
Проте бойовики зробили винуватцем ДТП постраждалого водія.