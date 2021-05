Камінець за $29 млн. У Гонконзі за рекордні гроші продали рожевий діамант

На аукціоні у Гонконзі продали пурпурно-рожевий діамант «Сакура» масою 15,81 карата за рекордні понад 29,2 млн доларів. Він став найдорожчим у світі каменем з подібним відтінком. Про це 23 травня повідомили в аукціонному домі Christie's.

«Діамант «Сакура» на 15,81 карата... продали за 29 285 318 доларів, чим було встановлено новий рекорд серед пурпурно-рожевих діамантів, які коли-небудь продавалися на аукціоні», – йдеться у повідомленні.

Діамант оправлений в кільце із золота і платини. Оціночна вартість «Сакури» становила 25-38 млн доларів. Ім'я покупця каменю поки не розкривається. Відомо лише, що під час аукціону за діамант боролися два покупці, один з них – телефоном (він і запропонував максимальну суму).

