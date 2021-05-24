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    Камінець за $29 млн. У Гонконзі за рекордні гроші продали рожевий діамант

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    Пурпурно-рожеві діаманти зустрічаються в природі вкрай рідко, і лише 10% з них мають вагу у понад 0,2 карати - Камінець за $29 млн. У Гонконзі за рекордні гроші продали рожевий діамант
    Пурпурно-рожеві діаманти зустрічаються в природі вкрай рідко, і лише 10% з них мають вагу у понад 0,2 карати
    Фото Twitter

    Діамант оправлений в кільце із золота і платини

    На аукціоні у Гонконзі продали пурпурно-рожевий діамант «Сакура» масою 15,81 карата за рекордні понад 29,2 млн доларів. Він став найдорожчим у світі каменем з подібним відтінком. Про це 23 травня повідомили в аукціонному домі Christie's.

    «Діамант «Сакура» на 15,81 карата... продали за 29 285 318 доларів, чим було встановлено новий рекорд серед пурпурно-рожевих діамантів, які коли-небудь продавалися на аукціоні», – йдеться у повідомленні.

    Діамант оправлений в кільце із золота і платини. Оціночна вартість «Сакури» становила 25-38 млн доларів. Ім'я покупця каменю поки не розкривається. Відомо лише, що під час аукціону за діамант боролися два покупці, один з них – телефоном (він і запропонував максимальну суму).

    Як повідомляє CNN, камінь був класифікований як«внутрішньо бездоганний», що означає, що будь-які плями на ньому видно лише після значного збільшення. Він також класифікується як «яскравий», що є показником насиченості його кольору. Подібні відтінки мають лише 4% відомих рожевих діамантів.

    У своїй заяві для преси організатори аукціону описали недільний продаж як «важливу віху в історії аукціону ювелірних виробів».

    Пурпурно-рожеві діаманти зустрічаються в природі вкрай рідко, і лише 10% з них мають вагу у понад 0,2 карати. «Сакура» є найбільшим каменем з таким відтінком.

    Тим часом, тенісистці Еліні Світоліній наречений подарував обручку з діамантом за 700 тис. євро. Перстень Еліни Світоліної має діамант смарагдового огранювання в 5,5 карат.

    Теги: рекорд аукціон
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    Камінець за $29 млн. У Гонконзі за рекордні гроші продали рожевий діамант