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Залужний зустрівся із Зеленським у Лондоні

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Залужний зустрівся із Зеленським у Лондоні
Залужний: Буде важко, але разом ми все подолаємо
фото: Telegram-канал Валерія Залужного

Валерій Залужний пише, що в ці дні багато говоритимуть про Україну

Сьогодні, 1 березня, колишній Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний зустрівся із президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Telegram-канал Залужного.

Тепер вже посол України у Великій Британії Валерій Залужний повідомив, що у ці дні у Лондоні багато говоритимуть про Україну та подальшу підтримку. За його словами буде важко, але разом ми все подолаємо.

«Ця війна нас випробовує на стійкість і мужність. А ще – показує справжніх друзів», – написав Залужний.

Раніше ми писали, що Україна та Велика Британія підписали Угоду про надзвичайну позику Україні у 2,6 млрд фунтів стерлінгів (приблизно 3,2 млрд доларів) для оборони. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на трансляцію Associated Press і пресслужбу Міністерства фінансів України.

Для підписання онлайн зустрілися канцлерка казначейства Великої Британії Рейчел Рівз і міністр фінансів України Сергій Марченко. Вони підписали Угоду про надзвичайну позику про прискорення надходжень до України, за якою Велика Британія надає ще 2,6 млрд фунтів стерлінгів на підтримку обороноздатності України.

На заході були присутні прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент України Володимир Зеленський, які 1 березня зустрічаються в Лондоні.

Також 2 березня у Великій Британії відбудеться Європейський оборонний саміт. Відомо, що Зеленський проведе переговори з британським прем’єр-міністром Кіром Стармером і прем'єркою Італії Джорджею Мелоні.

До завтрашнього саміту приєднаються представники Франції, Німеччини, Данії, Італії, Туреччини та України. Після зустрічі Стармера з Дональдом Трампом до списку учасників додалися Нідерланди, Норвегія, Польща, Іспанія, Фінляндія, Швеція, Чехія та Румунія.

Як відомо, у пʼятницю, 28 лютого, у Вашингтоні відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Як відомо, Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин.

Однак, під час зустрічі розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

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Теги: Швеція переговори Валерій Залужний Сергій Марченко президент Україна Володимир Зеленський Велика Британія посол Норвегія Іспанія Фінляндія Румунія Нідерланди Чехія саміт міністр Польща Кір Стармер

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