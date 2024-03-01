Всесвітній день молитви. Які свята відзначаємо 1 березня

Сьогодні не можна відмовляти іншим у допомозі

1 березня, Всесвітній день молитви, Всесвітній день компліменту, Всесвітній день імунітету, Всесвітній день цивільної оборони. Віряни вшановують пам'ять святої преподобномучениці Євдокії.

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Всесвітній день цивільної оборони

Щорічно 1 березня світ відзначає День цивільної оборони. Подію започатковано у 1990 році за ініціативи Міжнародної організації цивільної оборони. День святкування обраний на честь отримання МОЦО міжурядового статусу і закріплення статуту організації, що відбулося у 1972 році.

Всесвітній день цивільної оборони має за мету розповсюдження обізнаності суспільства про цивільний захист задля готовності цивільного населення до правильного поводження під час виняткових ситуацій, а також висловити подяку працівникам служб, які захищають нас від лих та наголошення на важливості високого рівня поінформованості суспільства щодо дій у разі надзвичайних випадків.

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Всесвітній день молитви

Кожного року в першу п’ятницю березня християнство відзначає Всесвітній день молитви (World Day of Prayer), який охоплює близько 180 держав, зокрема Україну. У 2024 році дата святкування припадає на 1 березня.

Всесвітній день молитви – це унікальний екуменічний рух, який об’єднує жінок-християнок по всьому світу в молитві та діях за мир і справедливість. Цей день, що відзначається щорічно в першу п’ятницю березня, підкреслює силу молитви і вплив, який вона може мати на громади і нації в усьому світі. Своїм корінням Всесвітній день молитви сягає 19 століття і перетворився на всесвітню ініціативу, в якій беруть участь люди з понад 170 країн світу, долаючи конфесійні, культурні та расові кордони, щоб об’єднатися в дусі молитовної дії.

Всесвітній день компліменту

1 березня кожного року світ відзначає позитивне свято – Всесвітній день компліменту. Час виникнення цієї події невідомий, проте нідерландський Національний день компліментів вплинув на розповсюдження такої цікавої ідеї.

Всесвітній день компліменту наголошує на тому, що один день – дуже мало, людству потрібно впроваджувати компліменти в повсякденне життя, а таке свято – лиш нагадування. 1 березня доречно влаштовувати тематичні флешмоби й акції.

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Всесвітній день імунітету

Щорічно 1 березня планета відзначає Всесвітній день імунітету. Подію започаткувала Всесвітня організація охорони здоров’я у 2002 році.

Імунітетом називають захисні механізми, котрі сприяють боротьбі організму зі сторонніми чинниками (вірусами, бактеріями, хімічними речовинами, гельмінтами тощо); здатність до протистояння зовнішнім факторам.

Всесвітній день імунітету створений задля привернення уваги людства до проблеми імунних захворювань, збільшення інтересу до зміцнення власного імунітету. Безупинне погіршення екології нашої планети підіймає проблему імунітету на новий, вкрай важливий рівень.

Яке сьогодні релігійне свято

1 березня в церковному календарі – день пам’яті святої преподобномучениці Євдокії. Про її життя відомо дуже мало, але, згідно з переказами, вела вона порочний спосіб життя, бо була дуже вродливою. Пізніше відмовилася від нього і навернулася до Бога. За це Господь наділив її даром чудотворення. Жила Євдокія у часи, коли велися жорстокі гоніння за християнами. Її схопили язичники, довго мучили і, врешті-решт, відтяли голову.

Що не можна робити цього дня

Не варто брехати – ошуканство швидко розкриється.

Не можна відмовляти іншим у допомозі.

Заборонено будувати плани на майбутнє – не здійсняться.

Народні прикмети і традиції

Яка погода цього дня, таким буде літо;

Завірюха цього дня вказує, що весна прийде пізно;

Падає дощ – чекайте на мокре, але тепле літо;

Вдосвіта туман – до гарної весни.

Пам’ятні події 1 березня

86 рік до н. е. – римський полководець Сулла бере штурмом і грабує Афіни;

1360 рік – король Англії Едуард III за 16 фунтів викупає з французького полону 19-річного Джеффрі Чосера, який стає його камердинером, зброєносцем, а згодом – одним з найвидатніших поетів Англії;

1420 рік – Папа Римський Мартин V закликає християн до хрестових походів проти чеських гуситів;

1498 рік – Васко да Гама припливає до Мозамбіку;

1504 рік – стається місячне затемнення, яке Христофор Колумб використовує для залякування ямайських індіанців;

1562 рік – у Вассі (Шампань) французькі католики вирізають гугенотів, почавши гугенотські війни;

1565 рік – у Бразилії засновують португальську колонію Ріо-де-Жанейро;

1692 рік – початок процесу над салемськими відьмами у Новій Англії;

1767 рік – вигнання ордену єзуїтів з Іспанії королем Карлом III;

1780 рік – Пенсильванія стає першим штатом, що забороняє рабство;

1790 рік – перший перепис населення США;

1815 рік – після втечі з Ельби поблизу Канна висаджується Наполеон Бонапарт у супроводі близько 1000 своїх прихильників;

1845 рік – президент США Джон Тайлер підписує закон про перехід Техасу під юрисдикцію США;

1872 рік – рішенням Конгресу США в районі Єллоустоуна засновують перший у світі національний парк;

1912 рік – у Сент-Луїсі Альберт Беррі робить перший стрибок з парашутом з літака у польоті (висота 460 м);

1928 рік – у США доктор Герберт Еванс відкриває шостий вітамін, відповідно і названий вітаміном F;

1941 рік – виходить в етер перше комерційне FM-радіо — радіостанція W47NV у Нешвіллі;

1943 рік – у Нью-Йорку проводять масову демонстрацію на підтримку євреїв Європи;

1947 рік – починає свою діяльність Міжнародний валютний фонд;

1961 рік – президент США Джон Кеннеді оголошує про створення Корпусу Миру;

1976 рік – парламент Великої Британії схвалює нові правила дорожнього руху, згідно з якими використання пасів безпеки стає обов'язковим;

1977 рік – у Києві відкривають пам'ятник українському філософу Григорію Сковороді;

1988 рік – компанія Apple Computer анонсує вихід нового пристрою CD-ROM у своїх комп'ютерах Apple II і Macintosh;

1991 рік – шахтарі Донбасу починають страйк, вперше висунувши політичні вимоги (відставка Горбачова);

1995 рік – до ЄС вступили Австрія, Швеція та Фінляндія;

1998 рік – набуває чинності угода про партнерство і співробітництво між Європейським Союзом і Україною;

2000 рік – компанії Confinity (Пітер Тіль, Максиміліан Левчин) та X.com (Ілон Маск) ухвалюють план злиття в платіжну систему PayPal.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Антон, Нестор, Олександр, Ганна, Ольга, Євдокія, Антоніна.