У Києві та кількох областях запроваджено екстрені відключення світла (оновлено)

«Укренерго» повідомило, хто буде без світла в Україні

28 лютого, у пʼятницю, за командою «Укренерго» у Києві, Дніпропетровській та Київській областях застосовуються екстрені відключення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу ДТЕК.

«Київ, Київщина, Дніпропетровщина: екстрені відключення. У разі змін будемо оперативно вас інформувати», – йдеться в повідомленні.

Також з 17:30 по Черкаській області будуть частково застосовані аварійні відключення електроенергії.

Згодом «Укренерго» повідомило, що першочергово – відключаються промислові споживачі та бізнес. Графіки обмеження потужності для промисловості – продовжують діяти. Обмеження для побутових споживачів не застосовується (за винятком аварійних ситуацій в мережах обленерго).

Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак. Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.

Як відомо, зранку за командою «Укренерго» у Дніпропетровській та Донецькій областях застосовувалися екстрені відключення.

Раніше повідомлялося, що ризики відключень електроенергії в Україні зростають. Експерт назвав один із ключових факторів, що погіршують ситуацію.

Водночас діючі регуляторні обмеження ускладнюють імпорт електроенергії в Україну, навіть у ситуаціях, коли він необхідний для уникнення відключень.