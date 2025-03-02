Стало відомо, куди підуть гроші, які українці зібрали «на ядерку»

Гороховський пише, що метою збору було показати – що ми єдині, ненавидимо ворога і готові боротися за нашу землю, свободу та незалежність і наша єдність і є наша «ядерка»

Співзасновник monobank Олег Гороховський відкрив збір коштів для виробництва ядерної зброї для України. Він повідомив, що за 20 годин було зібрано 27,2 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Гороховського.

«Довго і часто країною керували лідери, які ставили свої інтереси вище за інтереси країни — так ми втратили наш ядерний арсенал, Крим, частину Донецької та Луганської областей, підписали Будапештський меморандум, який насправді не коштував паперу, на якому був написаний», – зазначив Гороховський.

За словами Гороховського, метою збору було показати – що ми єдині, ненавидимо ворога і готові боротися за нашу землю, свободу та незалежність і наша єдність і є наша «ядерка», яку неможливо знищити навіть іншою ядеркою.

«І ми безперечно підтримуємо Президента, який гідно реагував у ситуації, коли інтереси України намагалися не враховувати. Йому було складно. Чи можна було це зробити краще? Цілком можливо, але суті це не змінює. Хіба ми перестаємо вболівати за свою команду, коли вона не виграє матчу. Вкотре я захоплююся Українцями – їхньою волею, витримкою та силою», – написав Олег Гороховський.

Гороховський повідомив, що всі зібрані кошти планує передати Спільноті Сергія Стерненка на Русоріз. Також підкреслив, що якщо когось це не влаштовує, то можна написати в підтримку до 20:00 2 березня для повернення грошей.

«Коли настане час дати гроші на справжню «ядерку», ми зробимо це знову. Слава Україні!» – підсумував Гороховський.

Нагадаємо, за перші 30 хвилин українці зібрали 2 млн грн «на ядерку». Ідея такого збору виникла після зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Як відомо, Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин.

Однак, під час зустрічі розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

Зокрема, президент Володимир Зеленський після сварки подякував народу США, президенту Дональду Трампу і Конгресу за підтримку. Проте зауважив, що не перепрошуватиме перед Трампом.