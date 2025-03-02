Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Стало відомо, куди підуть гроші, які українці зібрали «на ядерку»

Аліна Самойленко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Стало відомо, куди підуть гроші, які українці зібрали «на ядерку»
За 20 годин «на ядерку» було зібрано 27,2 млн грн
фото: Суспільне

Гороховський пише, що метою збору було показати – що ми єдині, ненавидимо ворога і готові боротися за нашу землю, свободу та незалежність і наша єдність і є наша «ядерка»

Співзасновник monobank Олег Гороховський відкрив збір коштів для виробництва ядерної зброї для України. Він повідомив, що за 20 годин було зібрано 27,2 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Гороховського.

«Довго і часто країною керували лідери, які ставили свої інтереси вище за інтереси країни — так ми втратили наш ядерний арсенал, Крим, частину Донецької та Луганської областей, підписали Будапештський меморандум, який насправді не коштував паперу, на якому був написаний», – зазначив Гороховський.

За словами Гороховського, метою збору було показати – що ми єдині, ненавидимо ворога і готові боротися за нашу землю, свободу та незалежність і наша єдність і є наша «ядерка», яку неможливо знищити навіть іншою ядеркою.

«І ми безперечно підтримуємо Президента, який гідно реагував у ситуації, коли інтереси України намагалися не враховувати. Йому було складно. Чи можна було це зробити краще? Цілком можливо, але суті це не змінює. Хіба ми перестаємо вболівати за свою команду, коли вона не виграє матчу. Вкотре я захоплююся Українцями – їхньою волею, витримкою та силою», – написав Олег Гороховський.

Гороховський повідомив, що всі зібрані кошти планує передати Спільноті Сергія Стерненка на Русоріз. Також підкреслив, що якщо когось це не влаштовує, то можна написати в підтримку до 20:00 2 березня для повернення грошей.

«Коли настане час дати гроші на справжню «ядерку», ми зробимо це знову. Слава Україні!» – підсумував Гороховський.

Нагадаємо, за перші 30 хвилин українці зібрали 2 млн грн «на ядерку». Ідея такого збору виникла після зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Як відомо, Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин.

Однак, під час зустрічі розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

Зокрема, президент Володимир Зеленський після сварки подякував народу США, президенту Дональду Трампу і Конгресу за підтримку. Проте зауважив, що не перепрошуватиме перед Трампом.

Читайте також:

Теги: гроші незалежність Меморандум українці соцмережі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Масниця – це час примирення, частування перед постом, аби задобрити й закликати весну
Масниця 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 00:34
Дональд Трамп починає другу каденцію. Його команда демонструє схильність радше зрадити інтереси України, аніж брати їх до уваги
Трансформація Трампа. Навіщо Вашингтон нав’язує українцям… вибори? Союзники
3 лютого, 08:00
На людство чекає новий штучний інтелект від Маска
Ілон Маск анонсував «найрозумніший штучний інтелект на Землі»
17 лютого, 11:03
Мате Кочиш вважає, що робота зі збору інформації та фабрикації фейкових новин українцями нібито вже розпочалася
Соратник Орбана заявив, що Україна нібито виділила чималі кошти для дискредитації угорського прем'єра
5 лютого, 06:41
Після викрадення обвинувачений здав телевізора до місцевого ломбарду.
Військовий отримав суворий термін за крадіжку телевізора з мотелю
6 лютого, 09:45
Глава держави зазначив, що не коментує соцопитування, але нагадав, що свіжий рейтинг КМІС показав, що йому довіряють 57% українців
Зеленський пояснив, звідки Трамп взяв дані про «4% довіри»
19 лютого, 13:28
Посол Канади в Україні Наталка Цмоць
Росія вже програла – посол Канади в Україні Наталка Цмоць
22 лютого, 04:42
Росія незаконно утримує у неволі тисячі цивільних українців
Викрадені Росією українці за час війни. Офіс генпрокурора назвав шокуючу цифру (документи)
25 лютого, 16:56
Трамп відмовився назвати Путіна диктатором
Трамп відмовився назвати Путіна диктатором
24 лютого, 21:21

Події в Україні

Стало відомо, куди підуть гроші, які українці зібрали «на ядерку»
Стало відомо, куди підуть гроші, які українці зібрали «на ядерку»
Карта бойових дій в Україні станом на 2 березня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 2 березня 2025 року
Росія атакувала багатоповерхівку у Запоріжжі (оновлено)
Росія атакувала багатоповерхівку у Запоріжжі (оновлено)
Прикордонники знищили бліндаж з 14 окупантами на Харківщині
Прикордонники знищили бліндаж з 14 окупантами на Харківщині
Міноборони про ситуацію на фронті у лютому: Менше боєзіткнень, але більше авіаударів
Міноборони про ситуацію на фронті у лютому: Менше боєзіткнень, але більше авіаударів
У лютому Міноборони дозволило ЗСУ використовувати понад 100 зразків нової зброї
У лютому Міноборони дозволило ЗСУ використовувати понад 100 зразків нової зброї

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
375K
Український банкір після скандалу у Білому домі відкрив збір «на ядерку»: за 11 год зібрано 12 млн грн (оновлено)
177K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 березня: ситуація на фронті
132K
Прощена неділя 2025: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
62K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 березня 2025
38K
Збір «на ядерку»: після України найбільше донатять жителі США
25K
Масниця 2025: коли святкуємо, історія і традиції свята, заборони та прикмети

Новини

2 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
1 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Емоційна зустріч Зеленського та Трампа, звільнення у Кабміні та КМДА. Головне за 28 лютого
28 лютого, 21:07
«Укренерго» повертає відключення для деяких споживачів. Графік на 1 березня
28 лютого, 18:35
У Києві та кількох областях запроваджено екстрені відключення світла (оновлено)
28 лютого, 17:42
28 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 лютого, 00:01

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua