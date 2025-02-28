«Укренерго» повертає відключення для деяких споживачів. Графік на 1 березня

Відключення побутових споживачів не прогнозується

У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі – у суботу, 1 березня, будуть застосовуватись обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укренерго».

Час застосування обмежень: 14:00-20:00. Причина запровадження обмежень – наслідки російських атак на енергооб’єкти.

Зазначається, що відключення побутових споживачів не прогнозується.

«Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго)», - додали в «Укренерго».

До слова, 28 лютого, у пʼятницю, за командою «Укренерго» у Києві, Дніпропетровській та Київській областях застосовуються екстрені відключення. Також з 17:30 по Черкаській області будуть частково застосовані аварійні відключення електроенергії.

Згодом «Укренерго» повідомило, що першочергово – відключаються промислові споживачі та бізнес. Графіки обмеження потужності для промисловості – продовжують діяти. Обмеження для побутових споживачів не застосовується (за винятком аварійних ситуацій в мережах обленерго).

Як відомо, зранку за командою «Укренерго» у Дніпропетровській та Донецькій областях застосовувалися екстрені відключення.

Раніше повідомлялося, що ризики відключень електроенергії в Україні зростають. Експерт назвав один із ключових факторів, що погіршують ситуацію.

Водночас діючі регуляторні обмеження ускладнюють імпорт електроенергії в Україну, навіть у ситуаціях, коли він необхідний для уникнення відключень.