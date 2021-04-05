Стала відома вартість обручки Еліни Світоліної

Наречений француз Гаель Монфіс виклав за прикрасу близько 700 тисяч євро

Українська тенісистка Еліна Світоліна і француз Гаель Монфіс оголосили про те, що влітку вирішили побратися. Коли Гаель робив Еліні пропозицію, то подарував їй шикарну обручку. Як з’сувалося, вона від бренду Graff. Британський ювелірний дім був заснований в 1960 році Лоуренсом Граффом. Відомо, що представник родини Графф особисто відбирає з колекції кожен камінь для кілець для такоъ нагоди, щоб гарантувати його бездоганне походження.

Кільце Еліни Світоліної має діамант смарагдового огранювання в 5,5 карат. Орієнтовна ціна такої прикраси становить близько 700 тисяч євро.

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«Вона сказала: «Так». Мадам Монфіс», – написав у соцмережах Гаель. Звичайно, відразу ж нареченого і наречену стали вітати і вболівальники, і спонсори, і організатори турнірів, і колеги по туру. За кілька годин назбиралося більше 160 тисяч «лайків» до привітань. Теплі слова зоряній парі написали Кароліна Возняцкі, Маркос Багдатіс, Даніела Гантухова, Іван Любічіч, Христина Младеновіч, Онс Жабер та інші.